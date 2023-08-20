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İYİ Parti İzmir’de istifa depremi! 200 kişi birden…

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Giriş Tarihi: 20.08.2023 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023
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İYİ Parti İzmir’de istifa depremi! 200 kişi birden…

Tarihi 14-28 Mayıs seçimlerinde içinde bulunduğu koalisyon ile sandığa gömülen İYİ Parti’de istifa haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı üyesi bir grup, yaptıkları açıklamayla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Partiden 200 kişinin kopacağı bildirildi.

Son seçimlerde CHP ve HDKK ile ittifak yapan milliyetçi görünümlü Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti'de büyük deprem yaşanıyor.

Alınan ağır hezimetle sandığın dibini gören partide istifalar peş peşe geliyor.

"PARTİMİZ BİZİM YANIMIZDA OLMADI"

İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer, yaklaşık yedi aydır Karabağlar ilçe yönetiminde 'Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan'ı olarak görev yapan Özlem Keser önderliğinde bir açıklama gerçekleştirdiler.

Görevden haksız şekilde alındığını dile getiren Keser, "Hiçbir gerekçe sunulmadan bir mesajla görevden alınıyorum. Seçim zamanında ve kongrelerde arkadaşlarımızla ilçe başkanımızın partimizin yanında olduk ama hiçbir şekilde partimiz bizim yanımızda olmadı. İl başkanımızla defalarca görüştük. Maalesef ki bir sonuç alamadık. Milletvekillerimiz hiçbir şekilde ilgilenmedi. Her zaman her şartta onların yanında olduk. Partimiz kısacası bizi sahipsiz bıraktı. Çok üzgünüz ama sonuç bu" diye konuştu.

BOMBAYI BIRAKIP İSTİFA ETTİLER! "200 KİŞİ..."

Öte yandan, istifa eden diğer parti üyeleri de ilçe yönetimine tepki göstererek Özlem Keser'e destek verdi.

Böylece İYİ Parti Karabağlar'dan yaklaşık 200 kişinin ayrılacağı ifade edildi.

CHP ve HDP ile birlik olarak milliyetçi olunmaz

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