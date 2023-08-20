İYİ Parti İzmir’de istifa depremi! 200 kişi birden…
Tarihi 14-28 Mayıs seçimlerinde içinde bulunduğu koalisyon ile sandığa gömülen İYİ Parti’de istifa haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı üyesi bir grup, yaptıkları açıklamayla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Partiden 200 kişinin kopacağı bildirildi.
Son seçimlerde CHP ve HDKK ile ittifak yapan milliyetçi görünümlü Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti'de büyük deprem yaşanıyor.
Alınan ağır hezimetle sandığın dibini gören partide istifalar peş peşe geliyor.
"PARTİMİZ BİZİM YANIMIZDA OLMADI"
İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer, yaklaşık yedi aydır Karabağlar ilçe yönetiminde 'Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan'ı olarak görev yapan Özlem Keser önderliğinde bir açıklama gerçekleştirdiler.
Görevden haksız şekilde alındığını dile getiren Keser, "Hiçbir gerekçe sunulmadan bir mesajla görevden alınıyorum. Seçim zamanında ve kongrelerde arkadaşlarımızla ilçe başkanımızın partimizin yanında olduk ama hiçbir şekilde partimiz bizim yanımızda olmadı. İl başkanımızla defalarca görüştük. Maalesef ki bir sonuç alamadık. Milletvekillerimiz hiçbir şekilde ilgilenmedi. Her zaman her şartta onların yanında olduk. Partimiz kısacası bizi sahipsiz bıraktı. Çok üzgünüz ama sonuç bu" diye konuştu.
BOMBAYI BIRAKIP İSTİFA ETTİLER! "200 KİŞİ..."
Öte yandan, istifa eden diğer parti üyeleri de ilçe yönetimine tepki göstererek Özlem Keser'e destek verdi.
Böylece İYİ Parti Karabağlar'dan yaklaşık 200 kişinin ayrılacağı ifade edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısının gündem maddeleri neler?
- 2023 İOKBS (bursluluk sınavı) yerleri açıklandı mı? MEB İOKBS 1.2.3.4.5.6.7. sınıf sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM boş kontenjanlar açıklandı mı, belli oldu mu?
- O detay keşfedildi! Ne kadar yaşayacağınızı ayak numaranızdan tahmin ediliyor! 37, 38, 39, 40, 42 numara ise...
- Emeklilere son dakika müjdesi geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur'luya maaşa ek ödenecek! Miktar tek tek açıklandı! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...
- 2. torba yasada detaylar şekillendi! Emeklilikte 2 yenilik geliyor! Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro...
- Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2023? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?
- Emekliye son dakika zam hesabı çıktı! Memura 31.799. TL, SSK - Bağkur'luya en düşük 13. 334 TL maaş! İntibak, ek artış, refah payı...
- 2023-2024 KYK burs - kredi başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman başlayacak?
- ALES sınavı kaçta bitiyor 2023? ALES 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün var 2023? İlkokul, ortaokul ve liseler hangi tarihte açılacak?
- YKS EK TERCİH ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? ÖSYM 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?