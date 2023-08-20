İYİ Parti İzmir’de istifa depremi! 200 kişi birden…

Görevden haksız şekilde alındığını dile getiren Keser, "Hiçbir gerekçe sunulmadan bir mesajla görevden alınıyorum. Seçim zamanında ve kongrelerde arkadaşlarımızla ilçe başkanımızın partimizin yanında olduk ama hiçbir şekilde partimiz bizim yanımızda olmadı. İl başkanımızla defalarca görüştük. Maalesef ki bir sonuç alamadık. Milletvekillerimiz hiçbir şekilde ilgilenmedi. Her zaman her şartta onların yanında olduk. Partimiz kısacası bizi sahipsiz bıraktı. Çok üzgünüz ama sonuç bu" diye konuştu.

BOMBAYI BIRAKIP İSTİFA ETTİLER! "200 KİŞİ..."

Öte yandan, istifa eden diğer parti üyeleri de ilçe yönetimine tepki göstererek Özlem Keser'e destek verdi.

Böylece İYİ Parti Karabağlar'dan yaklaşık 200 kişinin ayrılacağı ifade edildi.