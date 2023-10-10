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Başkan Erdoğan ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Gazze'ye elektrik su verilmiyor hani insan hakları?

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Giriş Tarihi: 10.10.2023 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023
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Başkan Erdoğan ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Gazze’ye elektrik su verilmiyor hani insan hakları?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile ortak açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan İsrail sorununun çözümüyle ilgili olarak, "Ortadoğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi Filistin-İsrail sorununun nihai çözümüyle mümkündür. Bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. "ABD gemisinin İsrail'de ne işi var?" diyen Erdoğan, "Suriye'de ABD'nin 20'den fazla üssü var. Suriye'de ABD üssünün ne işi var. 23 üs... Bütün bunları da bir değerlendirmek gerekmiyor mu? Ama Türkiye'nin bir insansız hava aracını ABD düşürüyor. İnsansız hava aracını ABD düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'nun ortağı değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz? ABD tüm terör örgütlülerini yetiştiriyor eğitiyor. Suriye'de bu bölgede olsun Ortadoğu'da olsun ortalığı kan gölüne çeviriyor. Bunları da görelim." diye konuştu.

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