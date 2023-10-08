İBB Başkanı İmamoğlu ’hizmet’ işini kavrayamadı! İETT bakımları yapılmıyor vatandaş mağdur ediliyor

"BELEDİYE OTOBÜSLERİ BAKIM İSTİYOR"

Cadde üzerinde esnaf olan Harun Köse, "Ben otobüste değildim ama günlük burada bir araba kalıyor. Araç doluydu bir sürü kişi indi yanma olmadı ama çok fazla duman çıktı. İki günde bir burada araç kalıyor. Ben burada esnafım hep görüyorum, bir olay var mı diye geldim. Belediye otobüsleri bakım istiyor" şeklinde konuştu.

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