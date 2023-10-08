İBB Başkanı İmamoğlu 'hizmet' işini kavrayamadı! İETT bakımları yapılmıyor vatandaş mağdur ediliyor
İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. İmamoğlu ve ekibi İstanbulluyu her gün yeni bir İETT skandalıyla baş başa bırakmaya devam ediyor. Bugün, Arnavutköy’de seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmından duman yükseldi. Otobüste bulunan vatandaşlar araçtan indirilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile duman kontrol altına alındı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm olmaya devam ediyor.
CHP HİZMET YARIŞINDA SONUNCU SIRADA KALDI
İstanbullu artık 31 Mart 2024'te yapılacak 'yerel seçimler'i beklemeye başladı. Araştırma şirketleri ve vatandaşın bitmek bilmeyen 'hizmet' yarası, CHP'nin artık büyükşehir için son dönemine geldiğini gösteriyor.
Arnavutköy'de dün seyir halinde olan bir İETT otobüsünün motor kısmından bilinmeyen bir nedenle duman yükselmeye başladı.
Otobüsteki onlarca yolcu tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile duman kontrol altına alındı.
Olay nedeniyle Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde trafik keşmekeşi yaşandı.
Otobüsten duman çıkma anı ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
"BELEDİYE OTOBÜSLERİ BAKIM İSTİYOR"
Cadde üzerinde esnaf olan Harun Köse, "Ben otobüste değildim ama günlük burada bir araba kalıyor. Araç doluydu bir sürü kişi indi yanma olmadı ama çok fazla duman çıktı. İki günde bir burada araç kalıyor. Ben burada esnafım hep görüyorum, bir olay var mı diye geldim. Belediye otobüsleri bakım istiyor" şeklinde konuştu.
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