CHP’li İmamoğlu’nu takan yok! Günler öncesinden Tour of İstanbul için çağrı yaptı alan bomboş kaldı

"HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL BASIN, MASIN"

Avseren, İmamoğlu'na "Başkanım…" yanıtını verdiği sırada, kulağına basının olduğu uyarısında bulunulan İmamoğlu, "Hiç önemli değil basın, masın" diye konuştu.