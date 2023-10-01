CHP'li İmamoğlu'nu takan yok! Günler öncesinden Tour of İstanbul için çağrı yaptı alan bomboş kaldı
Geçtiğimiz günlerde, Sultangazi'de temel atma törenine katılım sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, törene katılımın azlığından şikayet etmiş ve CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'i kameralar önünde fırçalamıştı. Bu sefer de Ekrem İmamoğlu, Tour of İstanbul'da şoku yaşadı. Günler öncesinden çağrı yapmasına rağmen vatandaşlar İmamoğlu'nu duymazdan geldi. İmamoğlu konuşma yaptığı sırada dinlemeye gelenlerin sayısının 200'ü bile geçmemesi dikkatlerden kaçmadı.
İBB'nin düzenlediği Tour of İstanbul'da Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu. Söz konusu törende Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da katıldı.
EKREM İMAMOĞLU'NA SOĞUK DUŞ
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarından günler öncesinde katılığım çağrısında bulunmuştu. Nitekim başarısızlığıyla İstanbulluları çileden çıkaran Ekrem İmamoğlu'nu kimse umursamadı.
Etkinliği gerçekleştirildiği yerin CHP'nin kalesi Kadıköy olmasına rağmen İmamoğlu'nun konuşma yaptığı sırada dinlemeye gelenlerin sayısı 200'ü bile geçemedi.
SULTANGAZİ'DE DE AYNI SAHNE YAŞANMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz günelrde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Sultangazi'de temel atma törenine katılım sağlamıştı. Törene katılımın azlığından şikayet eden İmamoğlu CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'i kameralar önünde fırçalamıştı.
İMAMOĞLU: REZİLLİK
CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" ifadeleriyle tepki gösterdi.
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