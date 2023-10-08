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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor! Emekli maaşı düzenlemesine son dokunuş…

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Giriş Tarihi: 08.10.2023 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine’yi topluyor! Emekli maaşı düzenlemesine son dokunuş…

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın (9 Ekim 2023) günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanacak. Kritik Kabine’de emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeye son halinin verilmesi beklenmekte. Ayrıca Ekonomideki gelişmeler de bütün yönleriyle ele masaya yatırılacak.  Diğer yandan Toplantıdaki bir başka mesele ise İsrail ve Filistin arasındaki artan çatışmalar olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun gündemle yarın (9 Ekim 2023) toplanıyor.

Toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenleme masada yer alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı çalışma ele alınacak.

Son hali verilecek düzenlemenin ayrıntılarının toplantı sonrası açıklanması beklenmekte.

EKONOMİK GÜNDEMİ DE MASADA

Ekonomideki gelişmeler de bütün yönleriyle ele masaya yatırılacak.

Enflasyon ve fahiş fiyatlara karşı alınan tedbirlerin yansımaları görüşülecek.

Ayrıca 17 Ekim'de Meclis'e sunulacak 2024 Bütçesi üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak.

TERÖRLE MÜCADELE ELE ALINACAK

Yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları Kabine'nin öncelikli gündem maddelerinden. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile bölgedeki durum değerlendirilecek.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Toplantıdaki bir başka kritik mesele ise İsrail ve Filistin arasındaki artan çatışmalar.

Kabine'de bölgedeki son durum değerlendirilecek ve Türkiye'nin atacağı diplomatik adımlar görüşülecek.

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