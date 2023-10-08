SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine’yi topluyor! Emekli maaşı düzenlemesine son dokunuş…

Enflasyon ve fahiş fiyatlara karşı alınan tedbirlerin yansımaları görüşülecek.

Ayrıca 17 Ekim'de Meclis'e sunulacak 2024 Bütçesi üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak.

TERÖRLE MÜCADELE ELE ALINACAK

Yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları Kabine'nin öncelikli gündem maddelerinden. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile bölgedeki durum değerlendirilecek.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Toplantıdaki bir başka kritik mesele ise İsrail ve Filistin arasındaki artan çatışmalar.

Kabine'de bölgedeki son durum değerlendirilecek ve Türkiye'nin atacağı diplomatik adımlar görüşülecek.