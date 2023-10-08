SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor! Emekli maaşı düzenlemesine son dokunuş…
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın (9 Ekim 2023) günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanacak. Kritik Kabine’de emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeye son halinin verilmesi beklenmekte. Ayrıca Ekonomideki gelişmeler de bütün yönleriyle ele masaya yatırılacak. Diğer yandan Toplantıdaki bir başka mesele ise İsrail ve Filistin arasındaki artan çatışmalar olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun gündemle yarın (9 Ekim 2023) toplanıyor.
Toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenleme masada yer alacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı çalışma ele alınacak.
Son hali verilecek düzenlemenin ayrıntılarının toplantı sonrası açıklanması beklenmekte.
EKONOMİK GÜNDEMİ DE MASADA
Ekonomideki gelişmeler de bütün yönleriyle ele masaya yatırılacak.
Enflasyon ve fahiş fiyatlara karşı alınan tedbirlerin yansımaları görüşülecek.
Ayrıca 17 Ekim'de Meclis'e sunulacak 2024 Bütçesi üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak.
TERÖRLE MÜCADELE ELE ALINACAK
Yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları Kabine'nin öncelikli gündem maddelerinden. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile bölgedeki durum değerlendirilecek.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Toplantıdaki bir başka kritik mesele ise İsrail ve Filistin arasındaki artan çatışmalar.
Kabine'de bölgedeki son durum değerlendirilecek ve Türkiye'nin atacağı diplomatik adımlar görüşülecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor! Emekli maaşı düzenlemesine son dokunuş…
- Sürekli uçuğunuz çıkıyorsa nedeni bu olabilir! HSV-1 virüsüne karşı ağrı ve acıyı silip atacak doğal reçete!
- 2. torba yasa maddeleri açıldı! Milyonlara 5 müjde sıralandı! 2000 sigortalıya erken emeklilik, en düşük emekli maaşına ara zam, taşerona kadro,...
- 1. ara tatil ne zaman başlayacak? Okullarda ilk ara tatil hangi tarihte başlayacak?
- POMEM polis alımı başvurusu ne zaman? 31. Dönem POMEM başvuruları başladı mı?
- DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçları belli oldu mu?
- AUZEF ara sınavları (vize) ne zaman yapılacak? AUZEF sınav yerleri ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?
- Emeklinin Ocak yeni zammı gün yüzüne çıktı! SSK - Bağkur, 4A, 4B, 4C'li bayram edecek! %55 ek zam ile 7.500 TL + refah payı...
- Aile destek ödemesi Eylül 2023 ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi ne kadar, kaç TL oldu?
- Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 kayıtları ne zaman bitecek? AÖL kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- Bu yıl Ramazan ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi!
- Kabine Toplantısı ne zaman 2023? İlk Kabine Toplantısı 9 Ekim Pazartesi mi yapılacak? Gündem emekli memur maaşı...