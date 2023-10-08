Kış kapıya dayandı! Sağanak yağış yurda geri dönüyor! Meteoroloji gün vererek uyardı...

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyinin zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İstanbul'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'nın doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.