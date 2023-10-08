Kış kapıya dayandı! Sağanak yağış yurda geri dönüyor! Meteoroloji gün vererek uyardı...
Yazın yavaş yavaş bitmesiyle birlikte yurt genelinde sağanak yağış olurken sıcaklıklar da düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda önümüzdeki günlerde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Yağışın İstanbul'u da etkisi altına alması bekleniyor. Peki sağanak yağış ne zaman gelecek? İşte İstanbul Ankara ve İzmir hava durumu...
Meteoroloji tarafından yurt genelinde hava sıcaklıklarında hafif derecede düşüş görülürken önümüzdeki günlerde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
Yayınlanan 5 günlük haritalı tahminlerde özellikle pazartesi günü yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın beklendiği görüldü.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyinin zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İstanbul'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'nın doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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