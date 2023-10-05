05 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ankara'da önemli temas! Türkiye'nin daveti üzerine gelmişti

Ankara'da önemli temas! Türkiye'nin daveti üzerine gelmişti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.10.2023 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023
ABONE OL
Ankara’da önemli temas! Türkiye’nin daveti üzerine gelmişti

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, daveti üzerine Türkiye'ye gelen Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbas ile Ankara'da görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Iraklı mevkidaşı Abbas'ı Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

İki Bakan'ın tören alanındaki yerini almasının ardından başlayan törende askeri bando tarafından ulusal marşlar çalındı. Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbas'ın Onur Kıtası'nı selamlamasının ardından baş başa ve heyetlar arası görüşme gerçekleştirildi.

İkili, bölgesel askeri ve savunma sanayii alanında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Güler tarafından; Güçlü tarihi ve sosyal bağları olan Irak ve Türkiye'nin aynı coğrafyada yaşayan kardeş ve komşu iki ülke olduğu vurgulandı.

Başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere atılabilecek müşterek adımlarla, iş birliğinin daha da ileri taşınmasının öneminin ifade edildiği belirtildi.

Görüşmede Abbas'ı Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Güler'in Musul'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerle ilgili konuk Bakanın nezdinde tüm Irak halkına başsağlığı dileklerini ilettiği aktarıldı.

Önemli temas! Türkiye’nin daveti üzerine gelmişti ÖNEMLİ TEMAS! TÜRKİYE'NİN DAVETİ ÜZERİNE GELMİŞTİ

MSB’de kritik toplantı! Bir araya geldiler
Sınır ötesine hava harekatı: 22 hedef daha imha edildi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA