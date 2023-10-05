Ankara’da önemli temas! Türkiye’nin daveti üzerine gelmişti

İkili, bölgesel askeri ve savunma sanayii alanında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Güler tarafından; Güçlü tarihi ve sosyal bağları olan Irak ve Türkiye'nin aynı coğrafyada yaşayan kardeş ve komşu iki ülke olduğu vurgulandı.

Başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere atılabilecek müşterek adımlarla, iş birliğinin daha da ileri taşınmasının öneminin ifade edildiği belirtildi.

Görüşmede Abbas'ı Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Güler'in Musul'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerle ilgili konuk Bakanın nezdinde tüm Irak halkına başsağlığı dileklerini ilettiği aktarıldı.