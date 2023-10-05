Ankara'da önemli temas! Türkiye'nin daveti üzerine gelmişti
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, daveti üzerine Türkiye'ye gelen Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbas ile Ankara'da görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Iraklı mevkidaşı Abbas'ı Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.
İki Bakan'ın tören alanındaki yerini almasının ardından başlayan törende askeri bando tarafından ulusal marşlar çalındı. Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbas'ın Onur Kıtası'nı selamlamasının ardından baş başa ve heyetlar arası görüşme gerçekleştirildi.
İkili, bölgesel askeri ve savunma sanayii alanında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Güler tarafından; Güçlü tarihi ve sosyal bağları olan Irak ve Türkiye'nin aynı coğrafyada yaşayan kardeş ve komşu iki ülke olduğu vurgulandı.
Başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere atılabilecek müşterek adımlarla, iş birliğinin daha da ileri taşınmasının öneminin ifade edildiği belirtildi.
Görüşmede Abbas'ı Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Güler'in Musul'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerle ilgili konuk Bakanın nezdinde tüm Irak halkına başsağlığı dileklerini ilettiği aktarıldı.
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