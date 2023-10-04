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MSB'de güvenlik zirvesi! Gündem sınır ötesi harekat

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
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MSB’de güvenlik zirvesi! Gündem sınır ötesi harekat

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığında üst düzey bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bir araya geldi. Kritik toplantı sonrası sınır ötesi harekat gündemi sıcaklığını korurken, Irak Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye geleceği açıklandı.

Terörle mücadele konusunda kararlılıkla adım atmaya devam eden Türkiye, gerek yurt içi gerekse sınır ötesi operasyonlarla örgüte göz açtırmıyor. Operasyonlarla iyice köşeye sıkışan terör örgütü üyeleri ise bombalı saldırı girişimlerini sürdürüyor.

ANKARA'DA HAİN SALDIRI GİRİŞİMİ ENGELLENDİ
Hafta sonu Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bir saldırı girişiminde bulunan teröristler, nöbet noktasındaki polislerin saldırıyı fark etmesiyle birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Saldırının ardından tüm ülke kenetlenerek teröre karşı net bir duruş sergiledi. Güvenlik güçleri ise terörle mücadelede kararlılık mesajları vermeyi sürdürdü.

ANKARA'DA GÜVENLİK TOPLANTISI
Bugün ise Milli Savunma Bakanlığı kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Güvenlikten yetkili isimlerin katıldığı toplantıda Türkiye'nin iç ve dış güvenliği masaya yatırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

IRAK SAVUNMA BAKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR
Ankara'da yapılan kritik toplantının ardından terör örgütlerine sınır ötesi operasyon gündemi sıcaklığını korurken, Irak Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye geleceği açıklandı..

Alınan bilgiye göre Abbasi, Bakan Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelecek. Milli Savunma Bakanlığı'nda yarın askeri törenle karşılanacak olan Abbasi, Bakan Güler ile bir araya gelecek.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayinde işbirliği konularının ele alınması bekleniyor.

"ÇOK PİŞMAN OLACAKLAR"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili, terörle mücadelede Türkiye'nin tavrının net olduğunu hatırlatmıştı.

Fidan, açıklamasında, şu ifadelere yer vermişti: Terörle mücadelede Türkiye'nin tavrının net olduğu bilinen bir husustur. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 teröristin Suriye'den geldikleri ve burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur. Irak ve Suriye'de PKK/YPG'ye ait bütün alt yapı, üst yapı enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK'lı YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum. Silahlı kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı çok net olacak ve böyle bir eylemi gerçekleştirdikleri için çok pişman olacaklar.

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