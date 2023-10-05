'Zoom'cu Ekrem İmamoğlu'nun ses kaydı ortaya çıktı! Hedefte Eren Erdem ve Canan Kaftancıoğlu var
SON DAKİKA | "Değişim" parolası ile CHP’de darbe yapmayı planlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yolla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tahtına talip oldu. Partide iç savaş devam ederken İstanbul İl Başkanlığı için delegelerle görüşen İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'i hedef aldı ve "Asla tırnağımı dahi emanet etmeyeceğim genel başkan yardımcısı kimliğini taşıyan bir partili var" sözleri ile sosyal medyaya bomba gibi düştü. İmamoğlu'nun yine aynı toplantıda “Zoom” darbe toplantılarının sızmasında Genel Merkez’e ait bir telefonunun kullanıldığını iddia etti. Diğer yandan İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'nu da hedef tahtasına oturttu.
SON DAKİKA GÜNDEM HABERİ | 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki tarihi milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde koalisyon ile sandığın derinliklerine gömülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adını tarihin tozlu sayfalarına yazdırdı.
CHP'DE "İMAMOĞLU DARBESİ"
Ağır yenilgi sonrası "Değişim" çıkışı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti ve darbeye girişti.
Paralel bir CHP kurarak Zoom cuntasını bir araya getiren İmamoğlu daha sonra rotayı yeniden İstanbul'a kırdı.
ÖZEL VE İMAMOĞLU "İTTİFAKI"
İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var" diyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylığına destek verdiğini duyurdu. Takvim.com.tr İmamoğlu ile Özel'in ortak hareket ettiğine işaret ederek "Tavşan aday" formülüne dikkat çekti.
KURULTAY YOLUNDA BÜYÜK KAVGALAR
Yaşanan gelişmelerin ışığında CHP son sürat Kurultay'a gidiyor. Kasım ayında yapılması planlanan kurultay öncesi il kongreleri devam ederken gözler İstanbul'a çevrildi.
DEĞİŞİMCİLERİN ADAYI: ÖZGÜR ÇELİK
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in ile CHP'nin eski il başkanlarından ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği Cemal Canpolat adaylıklarını açıkladı.
İMAMOĞLU KADIKÖY DELGELERİYLE TOPLANTI YAPTI
İstanbul'da adayların belli olmasının ardından taraflar hamlelerini hızlandırdı. Delegelere ve ilçe başkanlarına para teklif edildiği konuşulurken bomba bir gelişme yaşandı.
İMAMOĞLU'NUN SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kadıköy'de 1. Bölge İl delegeleri ile toplantı yaptı.
İmamoğlu'nun bu toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'i hedef alarak "Asla tırnağımı dahi emanet etmeyeceğim genel başkan yardımcısı kimliğini taşıyan bir partili var" dediği ses kaydı sosyal medyaya düştü.
İmamoğlu'nun aynı toplantıda Zoom toplantılarının sızmasında Genel Merkez'e ait bir telefonunun kullanıldığın duyuldu.
Konuya ilişkin Hürriyet Yazarı Yalçın Bayer çarpıcı detaylar kaleme alarak toplantının detaylarını okuyucuya aktardı.
İşte Bayer'in o yazısından ayrıntılar ve Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyaya düşen ses kaydı:
"Sosyal medyada önümüze bir tweet düştü; sonradan CHP üyesi olduğunu öğrendiğim Tolgahan Erdoğan şöyle diyordu: "Ekrem İmamoğlu bugün Kadıköy de 1. Bölge İl Delegeleri ile yaptığı toplantıda 'Ne yazık ki CHP'nin üst yönetiminde asla ama bakın asla tırnağımı dahi emanet etmeyeceğim genel başkan yardımcısı kimliğini taşıyan bir partili var.' İmamoğlu'nun bir genel başkan yardımcımız hakkında söylediği bu sözler asla ama asla kabul edilemez. Sayın İmamoğlu'nu ve toplantıya katılan, bu sözlere tepki koymayan partimizde ilçe başkanlığı, il başkanlığı, belediye başkanlığı, bakanlık yapmış partililerimizi ve delegelerimizi kınıyorum."
(Not: Burada kastedilen kişinin Eren Erdem olduğu tarafıma iletildi.)
İMAMOĞLU: KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM CEVAP VERMEDİ
3 Ekim'deki toplantıyı merak ettik, araştırdık çok ilginç bilgiler ortaya çıktı; belki de ilk defa duyuyoruz. Toplantıya Kadıköy'ün geçen dönemki Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İmamoğlu'nun danışmanı Baki Aydöner, eski bakan Mustafa Kul ve il delegeleri katıldı. Yaklaşık 170 kişi vardı. Ancak delege sayısı 60 kişiydi. Ekrem İmamoğlu açılış konuşmasını yaptıktan sonra söz almak isteyenlere cevap vereceğini söyledi. Sorulara verdiği bazı cevaplar şöyle özetlenebilir: "Seçim sonrası 28 Mayıs, değişim istediğim bir video çektim. Ertesi gün Kılıçdaroğlu'nu aradım, cevap vermedi. Daha sonra yüz yüze görüştüğümüzde, partide 'değişim' olması gerektiğini söyledim. Ben 2021 yılında genel siyaset için karar verdim, bu yolda mücadeleye başladım."
KAFTANCIOĞLU İLE UYUMLU ÇALIŞAMADIK: BELEDİYE BAŞKANLARINA BASKI KURDU
'Ünlü' zoom toplantısına gelince; evet böyle yüzlerce toplantı yaptığını, 100 kişilik ilçe başkanları, belediye başkanları ile bir araya geldiklerini, bunlardan Engin Altay, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel ve Özgür Özel'in katıldığı toplantının dışarı sızdırılmasında CHP'nin Genel Merkez'e ait bir telefonunun kullanıldığını İmamoğlu'nun ilk defa söylemesi ilginçti. Arkasından "Bunu biliyorum" dedi.
Yerel seçimlerle ilgili bir soruya İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu ile sahada uyumlu çalışamadık. İBB grubunu topladım, katılmadı. İlçe başkanlarını topladım, başkanlara katılmamaları için baskı kurdu. Yine belediye başkanlarına da baskı kurdu" dedi.
İl başkanlığı seçimi ile ilgili ise sahada uyumlu çalışacağı kişi olarak Özgür Çelik'i gösterdi. "Cemal Canpolat kazanırsa zorlanırız." CHP'yi sancılı günler bekliyor.
CHP'nin halini görüyorsunuz!"
SES KAYDINDA NE VAR?
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyaya sızan ses kaydında ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'i hedef alarak sızan zoom toplantısına ilişkin açıklama yaptığı duyuluyor.
İmamoğlu'nun söz konusu kayıttaki ifadeleri şu şekilde:
"Bu toplantı gibi... Bu ne ki yani 2 tane fiziksel 1 tane de Zoom toplantısı yaptık. Ben böyle yaptım 500 toplantı. Böyle toplantının 100 kişilik olanı da vardır 1000 kişilik olanı da vardır. İlçe başkanları da olanı vardır benimle görüşmek isteyenlerle olanı da vardır.
"GENEL MERKEZ TELEFONUYLA YAYILDIĞINI BİLİYORUZ"
Gelelim Zoom toplantısına; "Bu toplantılardan 3 ya da 4 tanesinin 1 tanesi deşifre edilmesiyle... Bunun ilk andan itibaren bir Genel Merkez telefonuyla yayıldığını biliyoruz.
"TIRNAĞIMIZI EMANET ETMEYECEĞİM BİR İSİM"
Ne yazık ki CHP'nin üst yönetiminde asla ama bakın asla tırnağımı emanet etmeyeceğim genel başkan yardımcısı kimliğini taşıyan bir partili var. Tırnağımı emanet etmem. En az benim kadar bunu genel başkanımız da biliyor. Yüzüne söylediğim içini ismini de söylerim.
Eskiden toplanıp konuşuyorduk şimdi... (anlaşılmıyor) Yanlış bir şey mi söylüyoruz hakaret mi ediyoruz. Yapılan yanlış bir muameleyi... (anlaşılmıyor) görevden alınma sürecini acilen görüşelim dedikleri için böyle bir zoom toplantısı organize ettim fikir alışverişinde bulunduk o toplantının özü burada. Ama parti ne durumda değişim nedir konusunu konuştuğumuz başka toplantılarımız da oldu. Onu da söyleyeyim."
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