’Zoom’cu Ekrem İmamoğlu’nun ses kaydı ortaya çıktı! Hedefte Eren Erdem ve Canan Kaftancıoğlu var

KAFTANCIOĞLU İLE UYUMLU ÇALIŞAMADIK: BELEDİYE BAŞKANLARINA BASKI KURDU

'Ünlü' zoom toplantısına gelince; evet böyle yüzlerce toplantı yaptığını, 100 kişilik ilçe başkanları, belediye başkanları ile bir araya geldiklerini, bunlardan Engin Altay, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel ve Özgür Özel'in katıldığı toplantının dışarı sızdırılmasında CHP'nin Genel Merkez'e ait bir telefonunun kullanıldığını İmamoğlu'nun ilk defa söylemesi ilginçti. Arkasından "Bunu biliyorum" dedi.

Yerel seçimlerle ilgili bir soruya İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu ile sahada uyumlu çalışamadık. İBB grubunu topladım, katılmadı. İlçe başkanlarını topladım, başkanlara katılmamaları için baskı kurdu. Yine belediye başkanlarına da baskı kurdu" dedi.

İl başkanlığı seçimi ile ilgili ise sahada uyumlu çalışacağı kişi olarak Özgür Çelik'i gösterdi. "Cemal Canpolat kazanırsa zorlanırız." CHP'yi sancılı günler bekliyor.

CHP'nin halini görüyorsunuz!"