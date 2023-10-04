Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, dün akşam Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı. MSB paylaşımında, "Hava Kuvvetlerimiz, dün akşam Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini işte böyle yok etti!" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 16 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan hedeflere bugün saat 20.00'de hava harekatları düzenlendi.
Hava harekatlarıyla, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef imha edildi.
Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI
Harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı bildirildi.
140 KİLOMETRE DERİNLİĞE GİRİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği hava harekatında, 3 farklı muharip üsten kalkan savaş uçaklarının sınırdan 140 kilometre uzaklıktaki Asos'ta bulunanlar dahil hedefleri eş zamanlı vurduğu, harekatta tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA'ların da görev aldığı öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığınca, dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terör örgütüne ait hedeflere hava harekatı düzenlendiği, teröristlere ait 16 hedefin imha edildiği açıklandı.
Kandil ve güneyindeki Asos'un da yer aldığı bölgelere yapılan ve "terörü kaynağında yok etme" stratejisi kapsamında gerçekleştirilen harekatın detayları ortaya çıktı.
Yapılan istihbarat çalışmalarıyla hedeflerin belirlenmesinin ardından hava harekatı için düğmeye basıldı. Harekat emriyle savaş uçakları yurt genelindeki 3 farklı muharip üsten kalkarak, sınırdan 140 kilometre derinlikteki Asos dahil olmak üzere diğer bölgelerdeki teröristlerin kullandığı noktaları eş zamanlı vurdu.
Gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranılan harekatla terör örgütü tarafından kullanılan barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargahın bulunduğu hedefler tahrip edildi.
Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA'lar da görev aldı.
İnsansız hava araçları ve tanker uçakların da bulunduğu hava araçlarının görev aldığı hava harekatında bölgedeki 16 hedef tahrip edildi.
Uçakların havada yakıt ikmali yaptığı harekatla vurulan teröristlere ait hedeflerin bazılarında birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi.
Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK tarafından Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırı girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki bölgelere üç gün içinde ikinci büyük hava harekatını gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, harekatlarda toplam 36 hedefin imha edildiğini belirtti.
İŞTE O ANLAR
BAŞKAN ERDOĞAN OPERASYON SİNYALİ VERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin yeni dönem açılış toplantısına katılmıştı. Genel Kurul'a hitap eden Başkan, gündeme ilişkin en önemli konu başlıklarını ele almıştı.
Birçok konuda mesajlar veren Erdoğan, terörle mücadele başlığına ise özel bir parantez açarak mücadelede kararlılık vurgusu yapmıştı. Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'nın girişindeki emniyet güçlerini hedef alan bombalı saldırıyı hatırlatan Erdoğan, terör örgütlerinin Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engelleyemeyeceğini söylemişti.
"SON TERÖRİST BERTARAF EDİLENE KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Erdoğan, "Ülkemize 40 yıldır çok ağır insanı ve ekonomik bedeller ödeten terör örgütü meselesi sınırlarımız içerisinde çözdük. Sınırlarımız dışındaki varlığını da ortadan kaldırarak ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkartmak istiyoruz. Bu çerçevede son yıllarda elde ettiğimiz siyasi ve askeri başarıları yeni kazanımlarla daha da ileriye taşımak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. İçeride ve dışarıda son terörist bertaraf edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Terör örgütünün siyaseti yönlendirmesine ülkemizin kutlu yürüyüşünü engellemesine izin vermeyeceğiz.
"EMELLERİNE ULAŞAMAMIŞTIR ASLA DA ULAŞAMAYACAKTIR"
Bu sabah 2 caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terör örgütünün son çırpınışıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır asla da ulaşamayacaktır. Olaya müdahale esnasında yaralanan polislerimize Allah'tan acil şifalar diliyor, Ankaralılara geçmiş olsun temennilerimizi iletiyorum. Güney sınırlarımızın tamamını en az 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik şeridi ile koruma, onun ötesindeki faaliyetleri de mutlak denetim altına tutma stratejimiz bakidir.
"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"
Atacağımız yeni adımlar sadece hazırlık, zaman ve ortam meselesidir. Bunun için 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözü kulaklardan hiç eksik olmasın diyorum. FETÖ ihanet şebekesinin bilhassa yurt dışında yuvalanan militanları vasıtasıyla yaymaya çalıştığı 'yıkılmadım ayaktayım' havası bir çeşit mezarlıkta ıslık çalma gayretidir. Açık ve net konuşuyorum. Bu ülkede bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyeceği gibi, benzer örgütlerin de yeni ihanetler sergileyebilmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
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