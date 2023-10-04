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CHP'de zihniyet değişmiyor! Kılıçdaroğlu Ayşenur Arslan'ın skandalına arka çıktı

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Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
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CHP’de zihniyet değişmiyor! Kılıçdaroğlu Ayşenur Arslan’ın skandalına arka çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin, "Hiçbir şey yapamadan ölünmez" diyen ve can kaybı olmaması üzerinden skandal ifadeler kullanan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'a arka çıktı. RTÜK tarafından Halk TV'ye verilen 5 kez program durdurma cezasını 'kabul edilemez' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin sözlerine katılmamanız, size 'terörün amacına hizmet' gibi ağır bir iftirada bulunma hakkı tanımaz." ifadelerini kullanarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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