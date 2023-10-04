Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai! AK Parti Kongresi öncesi hazırlıklar sürüyor
7 Ekim'de Ankara'da yapılacak AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi öncesi çalışmalarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. AK Parti Kongresi'nden sonra yoğun çalışma temposunu sürdürecek Erdoğan'ın 28 Ekim'de de Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 bin gençle buluşacağı öğrenildi.
AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni 7 Ekim Cumartesi günü Ankara Arena'da gerçekleştirecek. Kongrede "ortak akıl" vurgusunun ön plana çıkarılacağı öğrenilirken, birlik ve beraberlik mesajı verildi.
ÇALIŞMALAR İÇİN AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE
Kongre öncesi çalışmalarda sona gelinirken, Başkan Erdoğan kongre ile ilgili çalışmalar için AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.
KONGRE SLOGANI NETLEŞTİ
Ankara Arena'da yapılacak AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nin sloganları, "Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri" ve "Cumhuriyet'in Yüz Akı Türkiye'nin Ortak Aklı" olarak belirlendi.
BAŞKAN ERDOĞAN ÖNEMLİ MESAJLAR VERECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önce salonun dışında bekleyenlere seslenecek, ardından önemli mesajlarını kürsüden verecek. Geniş katılımla yapılacak kongrede, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri yeniden belirlenecek. AK Parti'yi yerel seçimlere taşıyacak kadrolar şekillenecek.
YENİ YÜZLER YÖNETİMDE OLACAK
Yerel seçimler öncesi yapılacak yenilik ile yeni yüzlerin yönetimde olması bekleniyor. Geniş kesimler tarafından tanınan isimlerin MKYK'da olacağı konuşuluyor.
Gözler ise kongrenin ardından Başkan Erdoğan'ın A takımında olacak. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek. Mesainin sürdüğü listeye son şekli Başkan Erdoğan tarafından verilecek. Yerel seçim hazırlıkları, 7 Ekim'de yapılacak kongrenin ardından resmen başlatılacak.
BİR DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Geniş katılımın hedeflendiği kongrede MKYK'nin yenilenmesi beklenirken, tüzükte herhangi bir değişikliğin yapılmayacağı öğrenildi.
HANGİ PARTİLER DAVET EDİLDİ?
Kongreye, CHP, MHP, İYİ Parti, DSP, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve HÜDA-PAR da davet edildi.
KONGRE SONRASI 100 BİN GENÇLE CUMHURİYET'İN 100. YILI KUTLAMASI
Başkan Erdoğan'ın yoğun mesaisi ekim ayında sürecek. Kongre sonrası çeşitli ülkelerle temaslarda bulunacak olan Erdoğan, Cumhuriyet'in 100 yılı kutlamalarında da 28 Ekim'de Eskişehir'de 100 bin gençle bir araya gelecek.
Erdoğan, gençlerle son buluşmasında "Seçimlere hazırlanın" mesajı vermişti. Erdoğan "Sizlerden şimdiden mahalli seçimler için hazırlanmaya başlamanızı istiyorum. Bugüne kadar yaptıklarımızı ve AK Parti'nin gerçek belediye vizyonunu anlatmalısınız." ifadelerini kullanmıştı.
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