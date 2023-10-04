Başkan Erdoğan’dan yoğun mesai! AK Parti Kongresi öncesi hazırlıklar sürüyor

KONGRE SONRASI 100 BİN GENÇLE CUMHURİYET'İN 100. YILI KUTLAMASI

Başkan Erdoğan'ın yoğun mesaisi ekim ayında sürecek. Kongre sonrası çeşitli ülkelerle temaslarda bulunacak olan Erdoğan, Cumhuriyet'in 100 yılı kutlamalarında da 28 Ekim'de Eskişehir'de 100 bin gençle bir araya gelecek.

Erdoğan, gençlerle son buluşmasında "Seçimlere hazırlanın" mesajı vermişti. Erdoğan "Sizlerden şimdiden mahalli seçimler için hazırlanmaya başlamanızı istiyorum. Bugüne kadar yaptıklarımızı ve AK Parti'nin gerçek belediye vizyonunu anlatmalısınız." ifadelerini kullanmıştı.