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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu terör örgütüne söyleyemediklerini TBMM'ye söylüyor

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Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu terör örgütüne söyleyemediklerini TBMM’ye söylüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun TBMM'yi hedef aldığı sözlerini yorumlarken "Kılıçdaroğlu CHP'ye kilit vuruyor. Terör örgütüne söyleyemediklerini Meclis'e söylüyor." ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca Azerbaycan-Ermenistan savaşına da değinirken "Karabağ konusunda hak tecelli etti. Fransa, Ermenilerin bölgede işgalci olduğunu söyleyemiyor." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜM MİLLETİMİZİ KONGREMİZE BEKLİYORUZ"

Kongre için 30'a yakın ülkeden ziyaretçilerimiz olacak. Biz bir Türkiye partisiyiz. Siyaset yapma biçimimiz referans alınmaktadır. Sosyal alandan siyasal alana söylenecek çok şey kongrede gündeme gelecektir. AK Parti kongreleri hep demokrasi şöleni olmuştur. Tüm milletimizi kongremize bekliyoruz. Kongrede Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreci belirleyecek mesajlar verecek.

"KILIÇDAROĞLU ADINA ÜZÜCÜ"

Dün son derece vahim bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı yüce Meclis'e hakaret niteliği taşıyan bir cümle kullandı. TBMM'nin dünyadaki hiçbir mecliste olmayan bir vasfı vardır. Meclis'imiz bizzat Kurtuluş Savaşı'na kumandanlık etmiştir. Gazi Meclis milletin egemenliğinin simgesidir. Gelinen nokta vahimdir, Kılıçdaroğlu adına bile üzücüdür. Bu noktada Kılıçdaroğlu'nun Meclis'e 'Gazi Meclis demiyorum' sözlerini kınıyoruz.

"SAYIN ALİYEV'İN KARARINI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

Sayın Aliyev İspanya ziyaretini iptal etti. Karabağ konusu Türkiye yokken konuşulacaktı. Bu sayın Aliyev tarafında kabul edilemezdi ve kendisi ziyareti iptal etti. Kendisinin kararını takdirle karşılıyoruz. Bu masada Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin olmamasının istenmesi, tek taraflı haksız siyasetlerini sürdürmek içindir. Fransa Dışişleri Bakanı bir tweet de ve Ağrı Dağı'nı kullandı. Bu, Fransız bakanın büyük bir diplomatik hatasıdır. Bu, Ermeni diasporasının sözcüsü olmaya niyetlenmesi anlamına gelmektedir.

ANKARA'DA TERÖR SALDIRISI GİRİŞİMİ

Öncelikle bütün Ankaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye güvenli bir ülkedir, dünyanın her yerinde böyle eylemeler olabiliyor. Terörle mücadele katlanarak sürecek. AK Parti'de terörle mücadele konusunda fikir ayrılığı yoktur.

FRANSA'DA 28 ŞUBAT GÜNLERİ

Fransa bizim 28 Şubat'ta yaşadığımız karanlık günlere dönüyor. Kadınların kılık kıyafetine karışılması faşizan bir hareket olduğu görüldü. Fransa'daki toplumsal barışa zarar verir.

"CHP'DE SADECE KOLTUK KAVGASI VAR"

Ortada bir takım isimlerin birbirine karşı olmasından yana bir şey yok. CHP'deki kavgada genel merkezciler ve anti genel merkezciler arasındadır. Bu sadece genel başkanın değiştirilmesi ile ilgilidir. Sadece koltuk kavgasıdır. Herhangi bir zihniyet ve siyaset değişimi programı ortaya koyamıyorlar.

Kılıçdaroğlu’na “Gazi Meclis” tepkisi KILIÇDAROĞLU'NA "GAZİ MECLİS" TEPKİSİ

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