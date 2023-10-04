AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu terör örgütüne söyleyemediklerini TBMM’ye söylüyor

"SAYIN ALİYEV'İN KARARINI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

Sayın Aliyev İspanya ziyaretini iptal etti. Karabağ konusu Türkiye yokken konuşulacaktı. Bu sayın Aliyev tarafında kabul edilemezdi ve kendisi ziyareti iptal etti. Kendisinin kararını takdirle karşılıyoruz. Bu masada Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin olmamasının istenmesi, tek taraflı haksız siyasetlerini sürdürmek içindir. Fransa Dışişleri Bakanı bir tweet de ve Ağrı Dağı'nı kullandı. Bu, Fransız bakanın büyük bir diplomatik hatasıdır. Bu, Ermeni diasporasının sözcüsü olmaya niyetlenmesi anlamına gelmektedir.