Halk TV'de Başkan Erdoğan rahatsızlığı! Ayşenur Arslan'ın hazımsızlığı sesini etkiledi
Halk TV program sunucusu Ayşenur Arslan, Azerbaycan topraklarına katılan Karabağ'daki ayrılıkçıların silahlanmasına yönelik başlatılan askeri operasyonlar hakkında bilgi almak için canlı yayına Azerbaycanlı Togrul Allahverdili'yi bağladı. Operasyon hakkında bilgi aktaran Togrul Allahverdili söz konusu barış masasına Başkan Erdoğan'ın liderlik etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye ve Başkan Erdoğan övgüsüne tahammül edemeyen Arslan konuğunun sözünü keserek yayını bitirdi. Yayın bittikten sonra da hazımsız gazeteci sözlerine adeta "mum" dikerek bitirdi.
Halk TV'deki skandal yayınlarıyla adından sıkça söz ettiren Ayşenur Arslan, bugünkü programında bunu tekrar gözler önüne serdi. Azerbaycan topraklarına katılan Karabağ topraklarındaki ayrılıkçı Ermenilerin silahlanmasına yönelik başlatılan operasyon, büyük ses getirdi. Bölgede neler olup bittiği hakkında bilgi almak için canlı yayına Azerbaycanlı gazeteci Togrul Allahverdili'yi davet eden Arslan burada büyük bir skandala imza attı.
Azerbaycanlı gazeteci Togrul'un Türkiye Devleti ve Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan'a verdiği destekten dolayı teşekkür edip kurulacak barış masasının lideri konumunda olması gerektiği söylemesi, Halk TV'de hoş karşılanmadı. Gazeteci Arslan, Başkan Erdoğan övgüsünü duyunca Azerbaycanlı gazetecinin sözlerini keserek canlı yayını bitirdi.
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Togrul Allahverdili: Bu bir barış masası olacaksa bir masa kurulacaksa Türkiye'nin onun başında olması lazım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onun başında olması lazım. Çünkü bu savaşta Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim yanımızda oldu. Rusya da tamam olsun Ermenistan'ın yanında. tamam. Türkiye'nin olması şarttır. Azerbaycan bunu olumlu karşıladı. Ama ne yazık ki Paşinyan yine de... Ama ben aslında bir şey söyleyeyimi mi? Paşinyan belkide olumlu kaşılardı. Ermeni diasporası, Ermeni lobisi ve Ermeni Kilisesi buna karşı çıktı.
Ayşenur Arslan: Onlar doğrudur. Peki çok teşekkür ediyorum Togrul bey sağolun... Ses gitti gene. Erdoğan'dan söz edince böyle oluyor...
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