Halk TV’de Başkan Erdoğan rahatsızlığı! Ayşenur Arslan’ın hazımsızlığı sesini etkiledi

Halk TV'deki skandal yayınlarıyla adından sıkça söz ettiren Ayşenur Arslan, bugünkü programında bunu tekrar gözler önüne serdi. Azerbaycan topraklarına katılan Karabağ topraklarındaki ayrılıkçı Ermenilerin silahlanmasına yönelik başlatılan operasyon, büyük ses getirdi. Bölgede neler olup bittiği hakkında bilgi almak için canlı yayına Azerbaycanlı gazeteci Togrul Allahverdili'yi davet eden Arslan burada büyük bir skandala imza attı.

Azerbaycanlı gazeteci Togrul'un Türkiye Devleti ve Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan'a verdiği destekten dolayı teşekkür edip kurulacak barış masasının lideri konumunda olması gerektiği söylemesi, Halk TV'de hoş karşılanmadı. Gazeteci Arslan, Başkan Erdoğan övgüsünü duyunca Azerbaycanlı gazetecinin sözlerini keserek canlı yayını bitirdi.