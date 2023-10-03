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Son dakika: Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 FETÖ mensubu yakalandı

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Giriş Tarihi: 03.10.2023 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023
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Son dakika: Yunanistan’dan Türkiye’ye girmeye çalışan 4 FETÖ mensubu yakalandı

Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

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