Şahinler Çetesi soruşturmasında 22 tutuklama

Savcılıkta sorgulanan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 40'ı "Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "Yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden aralarında örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Mehmet Şahin'in de bulunduğu 22 kişi tutuklandı; 18 kişi ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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