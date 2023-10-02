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CHP'de kafalar bir dünya! Bay Kemal'in adayı Cemal Canpolat Kılıçdaroğlu’nu ‘Atatürk’ ilan etti: Ona saldırmak Mustafa Kemal’e saldırmaktır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2023 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023
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CHP’de kafalar bir dünya! Bay Kemal’in adayı Cemal Canpolat Kılıçdaroğlu’nu ‘Atatürk’ ilan etti: Ona saldırmak Mustafa Kemal’e saldırmaktır

14-28 Mayıs seçimlerinde HDPKK ile el ele yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kimi zaman 'milliyetçi rolü'ne bürünürken, kimi zaman da terör örgütlerine destek vermeyi ihmal etmedi. Kılıçdaroğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat katıldığı canlı yayında, “Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğu koltuk Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur. Kılıçdaroğlu'na saldırmak, Mustafa Kemal'e saldırmaktır" ifadelerini kullandı.

14-28 Mayıs seçimlerinde seçilmek için her tuşa basan Kemal Kılıçdaroğlu, kirli ortaklıklar yapmış ve her kılığa bürünmüştü.

YİNE AYNI AYMAZLIK

Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de kendi partisindeki koltuğunu sağlama almak için aynı taktikleri sergilemeye devam ediyor.


KILIÇDAROĞLU'NU 'ATATÜRK' İLAN ETTİLER

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat katıldığı canlı yayında skandal bir aymazlığa imza attı.

Canpolat, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Mustafa Kemal Atatürk ilan etti.

"ONA SALDIRMAK MUSTAFA KEMAL'E SALDIRMAKTIR"

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğu koltuk Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur" diyen Cemal Canpolat, "Kılıçdaroğlu'na saldırmak, Mustafa Kemal'e saldırmaktır" ifadelerini kullandı.

CHP YANDAŞINDAN SERT TEPKİ: NE ALAKASI VAR

Cemal Canpolat'ın bu sözleri CHP yandaşı Şaban Sevinç'i çileden çıkardı. Sevinç, "Ne alakası var Cemal Abi yapma gözünü seveyim. Öyle şey olur mu ya?" diyerek tepki gösterdi.

Canpolat'ın skandal açıklamalarında yer alan satır başları:

Ben CHP geleneklerini iyi bilen birisiyim. Medyada o isim önde bu isim önde diye tartışılıyor. Mesela partinin içişlerini partinin değişim sürecini, yenilenme sürecini CHP kongrelerinde kurultaylarında tartışıyor olsak. Medyada CHP Genel Başkanını itibarsızlaştırmasak. Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunu tartışmaya açmamış olsak. Kendi kurallarında kongrelerde eleştirilerimizi oralarda yapabilmiş olsak. CHP'de bir tartışmasız yenileşmeye ihtiyaç vardır. Bir kadrolaşmaya ihtiyaç vardır. CHP'de dışarıdan gelen devşirme kadroların parti yönetimini uzun dönem işgal ettiğini biliyoruz. Uzun dönem sonra yaklaşık 20-30 yıldır parti yönteminde olan kadrolar, 30 yıl sonra milletvekili olan kadrolar, CHP içinde dışarıda içi doldurulmamış tepeden bir değişim talebiyle sadece medya önüne çıkmaları CHP geleneklerine uymaz. Bunlar 20 yıldır milletvekili, belediye başkanı. Son seçimlerde yine milletvekili. Partinin üst yöneticisi, parti yönetenler seçimler kaybedildikten sonra ısrarla çıkıp değişim talebinde bulunuyor. Kim değişsin "genel başkan değişsin biz yerimizde kalalım." Elbette CHP Genel Başkanı tartışılır kendi kurultayları vardır.

İstanbul'daki bu kongre sürecini tamamlayacağız, sonra yeni kadroların parti yönetime gelmesi için mücadele vereceğiz. Siyasette ilkeli değerler üzerine tartışmak lazım. Ben ne dediğimi biliyorum. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğu koltuk Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur. Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal Atatürk'e saldırmaktır.

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