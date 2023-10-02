CHP’de kafalar bir dünya! Bay Kemal’in adayı Cemal Canpolat Kılıçdaroğlu’nu ‘Atatürk’ ilan etti: Ona saldırmak Mustafa Kemal’e saldırmaktır

CHP YANDAŞINDAN SERT TEPKİ: NE ALAKASI VAR

Cemal Canpolat'ın bu sözleri CHP yandaşı Şaban Sevinç'i çileden çıkardı. Sevinç, "Ne alakası var Cemal Abi yapma gözünü seveyim. Öyle şey olur mu ya?" diyerek tepki gösterdi.

Canpolat'ın skandal açıklamalarında yer alan satır başları:

Ben CHP geleneklerini iyi bilen birisiyim. Medyada o isim önde bu isim önde diye tartışılıyor. Mesela partinin içişlerini partinin değişim sürecini, yenilenme sürecini CHP kongrelerinde kurultaylarında tartışıyor olsak. Medyada CHP Genel Başkanını itibarsızlaştırmasak. Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunu tartışmaya açmamış olsak. Kendi kurallarında kongrelerde eleştirilerimizi oralarda yapabilmiş olsak. CHP'de bir tartışmasız yenileşmeye ihtiyaç vardır. Bir kadrolaşmaya ihtiyaç vardır. CHP'de dışarıdan gelen devşirme kadroların parti yönetimini uzun dönem işgal ettiğini biliyoruz. Uzun dönem sonra yaklaşık 20-30 yıldır parti yönteminde olan kadrolar, 30 yıl sonra milletvekili olan kadrolar, CHP içinde dışarıda içi doldurulmamış tepeden bir değişim talebiyle sadece medya önüne çıkmaları CHP geleneklerine uymaz. Bunlar 20 yıldır milletvekili, belediye başkanı. Son seçimlerde yine milletvekili. Partinin üst yöneticisi, parti yönetenler seçimler kaybedildikten sonra ısrarla çıkıp değişim talebinde bulunuyor. Kim değişsin "genel başkan değişsin biz yerimizde kalalım." Elbette CHP Genel Başkanı tartışılır kendi kurultayları vardır.