İYİ Partili Ümit Özlale’den Tunç Soyer’e sağlı sollu: İyi yönetseydin bu kadar şikayet olmazdı

Bu gelişme sonrası CHP yandaşı T24'e konuşan İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ümit Özlale, Soyer'i hedef alırken yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

İşte Özlale'nin açıklamalarında öne çıkanlar:

AKŞENER'E 'ADIMI AÇIKLA' DİYE BASKI YAPTIM

Ankara ve İstanbul'da da aynı İzmir'deki gibi adayımız açıklanacak. Bu konuda çalışmalar sürüyor. Benim İzmir adaylığımın önce açıklanmasının Tunç Bey'in dediği gibi Ankara ve İstanbul için bir müzakerelerde bir koz olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir şey yok.

Bakın İzmir'in önce açıklanmasının sebebi biraz da benim. Ben baskı yaptım Meral Hanım'a. Cumhuriyet Halk Partisi hala kendi adayını açıklamadı.