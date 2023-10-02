İYİ Partili Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e sağlı sollu: İyi yönetseydin bu kadar şikayet olmazdı
Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalırken CHP ile İYİ Parti arasında 'İzmir' gerilimi yaşanıyor. İYİ Parti Ümit Özlale'yi İzmir'den aday gösterirken, CHP'de ise Tunç Soyer'in yeniden aday olması bekleniyor. Özlale'nin isminin açıklanması sonrası ikili arasında demeç savaşları başlarken, Özlale yaptığı açıklamalarla Soyer'i hedef aldı. Özlale Akşener'e adaylığını açıklaması konusunda baskı yaptığını ifade ederken, adaylığının geri çekilmesi durumunda partideki tüm görevlerinden ayrılacağını belirtti. Soyer'in İzmir'i iyi yönetmediği söyleyen Özlale "İyi yönetseydi bu kadar şikayet almazdık" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerde yaşanan hezimet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenerek nefsine yenilmekle suçlamanın yanında yerel seçimlerde her ilde ayrı aday ile yollarına devam edeceklerini ifade etti.
"İZMİR'İ KOKUDAN KURTARACAK"
Akşener diğer yandan İmamoğlu ve Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmadıkları için korkaklıkla suçlarken, partilerinin CHP'ye seçim kazandırmak için kurulmadığını ifade etti.
İzmir için Ümit Özlale'yi aday gösteren Akşener "İzmir'i kokudan kurtaracak" diyerek CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e göndermede bulundu.
SOYER'DEN ÖZLALE'YE TAŞ
Özlale'nin adaylığının ilan edilmesi sonrası Tunç Soyer ile Ümit Özlale arasında demeç savaşları başlarken iki isim de birbirini hedef almaktan geri durmadı.
Son olarak Tunç Soyer yaptığı açıklamada Ümit Özlale için "Kazanma ihtimali çok zayıf olan bir aday" ifadesini kullandı.
Bu gelişme sonrası CHP yandaşı T24'e konuşan İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ümit Özlale, Soyer'i hedef alırken yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.
İşte Özlale'nin açıklamalarında öne çıkanlar:
AKŞENER'E 'ADIMI AÇIKLA' DİYE BASKI YAPTIM
Ankara ve İstanbul'da da aynı İzmir'deki gibi adayımız açıklanacak. Bu konuda çalışmalar sürüyor. Benim İzmir adaylığımın önce açıklanmasının Tunç Bey'in dediği gibi Ankara ve İstanbul için bir müzakerelerde bir koz olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir şey yok.
Bakın İzmir'in önce açıklanmasının sebebi biraz da benim. Ben baskı yaptım Meral Hanım'a. Cumhuriyet Halk Partisi hala kendi adayını açıklamadı.
AKŞENER'E TEHDİT: İSTİFA EDERİM
Bu kararın parti açısından ne kadar bağlayıcı olduğunu vurgulamak ve seçmenimize de güvence açısından eğer böyle bir durum olursa -yani iş birliğine gidilip benim adaylığım geri çekilirse- ben partimdeki görevlerimden geri çekilirim. Bunu geçen bir canlı yayında açıkladım. Şimdi burada yeniden söylüyorum.
Bu adaylık çok ciddi ve eğer önümüzdeki dönemlerde İzmir bir müzakere konusu edilirse ve benim adaylıktan çekilmem istenirse o zaman ben de bütün görevlerimden ayrılırım.
MERKEZ PARTİSİ OLMAK ÇOK ZOR
Merkez partisi olduğumuzu düşünmüyorum. Ama bence böyle bir hedefimiz var. Merkez parti olmak çok zor bir şey. Türkiye'nin her büyük sorununa hızlı ve maddi bir çözüm üretmeniz gerekiyor. Gelen her sorunun karşısında paralize olmamanız gerekiyor. Dünyayı takip etmeniz gerekiyor. Çok çevik bir parti olmanız gerekiyor. Ben Türkiye'de şu anda bir merkez partisi olduğunu düşünmüyorum.
SOYER'DEN DAHA İYİ OLACAĞIM
İzmir tarafına baktığımız zaman da şunu görüyorum; eğer biz Cumhuriyet Halk Partisi'yle bir ittifaka gidecek olsaydık o zaman bir anket yaptırırdık, "Tunç Soyer mi Ümit Özlale mi daha iyi bir aday?" diye sorardık. Böyle bir anket yaptırmış olsaydık eminim ki Tunç Bey'i geçerdim. Basit bir şey söylüyorum, Tunç Bey'den daha iyi bir belediye başkanı olacağım.
İYİ YÖNETSELERDİ BU KADAR ŞİKAYET OLMAZDI
Eğer Cumhuriyet Halk Partisi beş senede gerçekten iyi bir belediyecilik örneği gösterseydi, biz sahaya indiğimiz zaman belediye hizmetlerinden bu kadar fazla şikâyet almasaydık, o zaman ben de belediye başkan adayı olarak karşınıza çıkmazdım. Milletvekili olarak devam ederdim. Ben diyorum ki; ben Tunç Bey'den daha iyi bir adayım.
HER İLDE AYRI ADAY
Ben her iki ilde de farklı adaylarla gidilmesi, yani İYİ Parti'nin kendi adaylarıyla seçime girmesi konusunda ısrarcıyım. Ama dediğim gibi bu benim kişisel görüşüm. İYİ Parti'nin her ilde güçlü adaylarla seçmenin karşısına çıkması gerektiğini düşünüyorum.
İSTANBUL'DA DA MUTLAKA ADAY ÇIKARACAĞIZ
Eğer Sayın İmamoğlu, İstanbul etrafında o ittifakı oluşturma niyetinde ise partilere gelecektir. Kendisi partilere geldiği zaman da bizler o durumu değerlendirebiliriz. Ama o zamana kadar mutlaka İYİ Parti kendi İstanbul adayını da aynı diğer partilerde olduğu gibi çıkartacaktır.
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