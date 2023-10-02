İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara mesajı: Belli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşırız
Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerde hezimet yaşayan 8'li koalisyon resmen dağıldı. İYİ Parti yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracağını açıklamasının ardından gözler İstanbul ve Ankara'da kimin aday gösterileceğine çevrildi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, düzenlediği basın toplantısında "Gerek İstanbul, gerek Ankara, gerekse diğer iller için çalışmalar belli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşırız." dedi.
14-28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde hezimete uğrayan muhalefet kanadında krizlerin sonu gelmiyor. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin CHP ve İYİ Parti arasında karşılıklı restleşmeler yaşanmaya devam ediyor.
İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığındaki Başkanlık Divanı'nın ardından, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
ADAY ADAYININ ÇOK OLDUĞU YERLERDE ANKET YAPILACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Suat Sarı'nın İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddialarının sorulması üzerine Zorlu, "Suat Bey, partimizin önemli bir görevinde bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Grup Sözcüsü ancak aday çalışmalarımız devam ediyor. Gerek İstanbul, gerek Ankara, gerekse diğer iller için çalışmalar belli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşırız." yanıtını verdi.
Zorlu, aday adaylarının çok olduğu yerlerde adayların belirlenmesinde anket çalışmalarına başvuracaklarını bildirdi.
81 İLDE ADAY ÇIKARMA KARARI
Kürşad Zorlu, daha önce yaptığı açıklamasında 81 ilde aday çıkaracaklarını duyurarak "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarımızın görüşlerinin yanı sıra her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti başkanlık divanımız yetkilendirilmiştir." demişti.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ MESAJI!
'İstanbul ve Ankara için de aynı karar geçerli mi' şeklindeki soruya Kürşad Zorlu, "Bu metin çok açık. Bahsettiğiniz tüm kişi ve tartışmalardan azade biçimde metni olduğu gibi okuduğumuzda her şey çok net." ifadeleri ile aynı kararın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için de geçerli olduğunun mesajını vermişti.
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