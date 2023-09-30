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CHP'ye küçük ortaktan yerel seçim resti! DEVA Partisi Sözcüsü Şahin: CHP 5 değil isterse 55 belediye versin...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 01.10.2023 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023
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CHP’ye küçük ortaktan yerel seçim resti! DEVA Partisi Sözcüsü Şahin: CHP 5 değil isterse 55 belediye versin...

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde 8 benzemezin desteğine rağmen sandıktan hezimetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkmaz sokağa girmişti. Yerel seçimlere gider ayak koalisyon masasında yer alan partilerin tek tek CHP'ye rest çekmesi ve kendi bünyesi altında seçimlere gireceğini açıklaması CHP'de büyük bir kargaşa yaratmaya devam ediyor. Muhalefete bu kez rest ise DEVA Partili İdris Şahin'den geldi. Şahin katıldığı televizyon programında CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, "CHP 15 belediye teklif ederse tek girmekten vazgeçer misiniz?" soruna cevaben " CHP 5 değil isterse 55 belediye başkanlığı teklif etsin..." dedi.

Dağılan 7'li ittifakta yer alan "küçük ortak" DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan özel bir kanalda katıldığı canlı yayında 14-28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı'na karşı kaybedilen seçimler için dikkat çeken itiraflarda bulunmuştu.

Parti olarak da içinde bulundukları koalisyonun halktan kopukluğuna dikkat çeken Ali Babacan, "Biz altı parti olarak bu ülkeyi kavgasız gürültüsüz uyum içerisinde yöneteceğimizle alakalı gerekli güveni vatandaşımıza veremedik." ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU'NA MUTABAKAT TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecindeki söylem değişikliğini değerlendiren Babacan, "Söylem değişikliğini kaygı ile takip ettik" diyerek Kılıçdaroğlu'nun tüm demokratik söylemlerinden uzaklaştığını ifade etmişti.

Babacan'ın bu açıklamaları sonrasında DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu HALK TV canlı yayınında CHP'yi ve koalisyonu eleştiri yağmuruna tutmuştu.

İşte Yeneroğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar:

"KENDİ ADAYLARIMIZI ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Kendi teşkilatlarımızı dinliyoruz ve süreci beraber kararlaştıracağız. Kendimizin aday çıkarması konusunda gündemi takip ediyoruz. Diğer partilerin tutumlarını da yakından izliyoruz.

CHP LİSTELERİNDEN GİRMEK CİDDİ ANLAMDA PARTİYE ZARAR VERDİ

Bizim arzumuz Türkiye'nin her yerinden aday çıkartarak seçimlere gitmek istiyoruz. Partilerin kendi adaylarını çıkarması doğaldır. Biz CHP listelerinden seçime girdiğimiz için DEVA Partisi ciddi anlamda zarara uğradı. DEVA Partisi kendi kimliğiyle seçimlere girmeliydi. Teşkilatlarımız da bu konuda bize büyük eleştiriler var.

"CHP 15 BELEDİYE TEKLİF EDERSE TEK GİRMEKTEN VAZGEÇER MİSİNİZ?"

CHP'de seçimlerin ardından başlayan kaos sürecinde partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilk günden bu yana bombardımana tutuyor. Özcan, katıldığı televizyon programında DEVA Partisi Sözcüsü Avukat İdris Şahin'e "CHP 15 belediye teklif ederse tek girmekten vazgeçer misiniz? sorusunu yöneltti.

"CHP 5 DEĞİL İSTERSE 55 BELEDİYE VERSİN"

DEVA Partili İdris Şahin ise Tanju Özcan'a cevaben "CHP 5 değil 55 belediye başkanlığı teklif etmiş olsa şu aşamadan sonraki süreçte bu seçimlere kendi logomuzla girmemizi kimse engelleyemeyecek." ifadelerini kullandı.

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