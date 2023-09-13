CHP yandaşları kavgaya tutuştu! Uğur Dündar ile Enver Aysever arasında laf dalaşı: Atatürk'ü pazarladınız
CHP yandaşları Enver Aysever ile Uğur Dündar, sosyal medya üzerinden laf dalaşına girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, seçim döneminde destek veren fakat hezimetin ardından, ‘değişim’ seslerini yükselten Uğur Dündar’ı tutarsızlığı üzerinden vuran CHP yandaşı Aysever’e sert bir kontra geldi. Aysever'i 'Asalak Barbie' olarak nitelendiren Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'li belediyelerden mamalandığı için Cumhuriyet Gazetesi'nden kovuldu" dedi. Dündar'a 'Pişmaniye duayen' diyen Aysever ise, "Para için Atatürk'ü pazarladınız. Eğer bunu bir daha yaparsan seninle bozuşuruz" ifadelerini kullandı.
Mayıs ayındaki genel seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren fakat seçim yenilgisi sonrasında CHP liderini istifaya davet eden CHP yandaşı Uğur Dündar, tutarsızlığı üzerinden kendisini hedef alan gazeteci CHP'li Enver Aysever ile sosyal medya üzerinden tartışmaya girdi.
CHP MEDYASI İSYANDA
Kılıçdaroğlu'nun değişim çağrılarına kulak tıkaması CHP tabanının yanında CHP medyasını da isyan ettirdi. CHP yandaşı Uğur Dündar Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı köşe yazısında sert ifadeler kullandı.
KILIÇDAROĞLU PİLOTLUĞUNDA CHP HIZLA DÜŞÜYOR
Dündar "Rüzgarın nasıl estiğini öğrenmek istiyorsa sosyal medya mesajlarının altındaki yorumlara baksın. Onun pilotluğundaki CHP'nin hızla düşmekte olduğunu görür. Bu öylesine hızlı bir düşüş ki Kılıçdaroğlu'na hem koltuğunu hem de saygınlığını kaybettirebilir." dedi.
CHP'Lİ YANDAŞLAR BİRBİRİNE YEDİ: İSTİFA EDİYORSUN ERGEN GİBİ GERİ DÖNÜYORSUN
Dündar, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmiş bir süre sonra da görevine dönme kararı almıştı. Dündar'ın aldığı bu karara tepki gösteren Enver Aysever de "İstifa ediyorsun ergen gibi, 1 saat geçmeden geri dönüyorsun. İnsan sözünün eri olmalı" demişti.
KAVGA BÜYÜDÜ: DÜNDAR'DAN AYSEVER'E 'ASALAK BARBİE' BENZETMESİ
İkili arasındaki kavga daha da sertleşti. Aysever'i 'Asalak Barbie' olarak nitelendiren Dündar, "CHP'li belediyelerden mamalandığı için Cumhuriyet Gazetesi'nden kovuldu" dedi.
CHP yandaşı Dündar yaptığı paylaşımda, "Bilmesek, tanımasak sanırsın Bolivya dağlarında faşistlerle çarpışan Che Guavera! Oysa CHP'li belediyelerden mamalandığı için Cumhuriyet Gazetesi'nden kovulan asalak Barbie! Belediye hortumu kesildiğinden şimdi takipçilerine avuç açıyor. Neymiş, faşistlere karşı medya kuracakmış" ifadelerini kullandı.
"PARA İÇİN ATATÜRK'Ü PAZARLADINIZ"
YouTube yayınında Dündar'a 'Pişmaniye duayen' diyen Aysever ise, "Para için Atatürk'ü pazarladınız. Eğer bunu bir daha yaparsan seninle bozuşuruz" diye konuştu.
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