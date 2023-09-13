CHP yandaşları kavgaya tutuştu! Uğur Dündar ile Enver Aysever arasında laf dalaşı: Atatürk’ü pazarladınız

KAVGA BÜYÜDÜ: DÜNDAR'DAN AYSEVER'E 'ASALAK BARBİE' BENZETMESİ

İkili arasındaki kavga daha da sertleşti. Aysever'i 'Asalak Barbie' olarak nitelendiren Dündar, "CHP'li belediyelerden mamalandığı için Cumhuriyet Gazetesi'nden kovuldu" dedi.

CHP yandaşı Dündar yaptığı paylaşımda, "Bilmesek, tanımasak sanırsın Bolivya dağlarında faşistlerle çarpışan Che Guavera! Oysa CHP'li belediyelerden mamalandığı için Cumhuriyet Gazetesi'nden kovulan asalak Barbie! Belediye hortumu kesildiğinden şimdi takipçilerine avuç açıyor. Neymiş, faşistlere karşı medya kuracakmış" ifadelerini kullandı.

"PARA İÇİN ATATÜRK'Ü PAZARLADINIZ"

YouTube yayınında Dündar'a 'Pişmaniye duayen' diyen Aysever ise, "Para için Atatürk'ü pazarladınız. Eğer bunu bir daha yaparsan seninle bozuşuruz" diye konuştu.