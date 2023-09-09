Kılıçdaroğlu’nun ’Atatürk’ üzerinden yaptığı algı bir bir patlıyor! CHP’li Özcan’dan salvo: Hangi yüzle Atatürk’ü ziyaret ettiniz...

"ATATÜRK'E KARŞI KİN VAR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı bir kin olduğunu öne süren Tanju Özcan "Bunu ilk kez söylüyorum." diyerek, "Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı 'Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var." ifadelerini kullanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'yi işaret eden Tanju Özcan şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun gittiği yol yol değil. Sayın Kılıçdaroğlu sürekli olarak vurgular aslında özel sohbetlerde İhsan Sabri Çağlayangil'le yaptığı 'Dersim' röportajı... Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı 'Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var.

Yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum. 'Dersim'de bir harekat yapılıyor. Kimi sorumsuz CHP'liler daha doğrusu hukuken CHP'ye üye olup aslında CHP'li olmayan bazıları var 'Dersim Katliamı' falan diyor.

Kardeşim bir bölgede ayaklanma olmuş senin askerine, polisine, köprüne saldırılar oluyor vergi vermeyi reddediyor. Buna müdahale ediyorsun. 'Dersim'de ölen isyancılar, insanlar olmuş. Kılıçdaroğlu içinde bu ukde olarak kalmış. O yüzden Atatürk'e karşı sempati beslediğini düşünmüyorum. Çok az konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyebilmiştir. Atatürk kelimesinden hoşlandığını düşünmüyorum."