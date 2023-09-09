Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk' üzerinden yaptığı algı bir bir patlıyor! CHP'li Özcan'dan salvo: Hangi yüzle Atatürk'ü ziyaret ettiniz...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruzun başlangıcı olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında kritik öneme sahip olan 26 Ağustos'u anmamış ve büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı. Öte yandan, Kılıçdaroğlu, Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı olarak Atatürk’e hakaretler savuran Perinaz Mahpeyker Yaman’ı atamıştı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den kovulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu’nun Anıtkabir’deki ‘yalan’ algıcı pozlarına yönelik sosyal medya hesabından sert göndermede bulundu. Özcan, “12 seçim kaybettiniz, terörist sevicileri, hangi yüzle Atatürk’ü ziyaret ettiniz” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için partiden önce 1 yıl daha sonra kesin ihraç kararıyla gönderilen Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha bombaladı.
TANJU ÖZCAN'DAN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER
CHP'de acil bir değişime ihtiyaç olduğunu söyleyen Tanju Özcan, katıldığı televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurmuştu.
"ATATÜRK'E KARŞI KİN VAR"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı bir kin olduğunu öne süren Tanju Özcan "Bunu ilk kez söylüyorum." diyerek, "Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı 'Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var." ifadelerini kullanmıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'yi işaret eden Tanju Özcan şunları söyledi:
"Kılıçdaroğlu'nun gittiği yol yol değil. Sayın Kılıçdaroğlu sürekli olarak vurgular aslında özel sohbetlerde İhsan Sabri Çağlayangil'le yaptığı 'Dersim' röportajı... Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı 'Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var.
Yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum. 'Dersim'de bir harekat yapılıyor. Kimi sorumsuz CHP'liler daha doğrusu hukuken CHP'ye üye olup aslında CHP'li olmayan bazıları var 'Dersim Katliamı' falan diyor.
Kardeşim bir bölgede ayaklanma olmuş senin askerine, polisine, köprüne saldırılar oluyor vergi vermeyi reddediyor. Buna müdahale ediyorsun. 'Dersim'de ölen isyancılar, insanlar olmuş. Kılıçdaroğlu içinde bu ukde olarak kalmış. O yüzden Atatürk'e karşı sempati beslediğini düşünmüyorum. Çok az konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyebilmiştir. Atatürk kelimesinden hoşlandığını düşünmüyorum."
BOLU'DAN ANKARA'YA YÜRÜMÜŞTÜ
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kesin ihracı istenmesinin ardından Bolu'dan Ankara'ya yürümüştü. Özcan 3 Temmuz'da başlattığı yürüyüşü 12 Temmuz'da CHP Genel Merkezi önünde noktaladı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirlerde bulunan Özcan koltuk fırlatarak istifa çağrısı yaptı.
"YETER ARTIK DÜŞÜN CHP'NİN YAKASINDAN"
Kimsenin maşası olmayacağını savunan Özcan, "Amacım da gizli değil, 'Değişimin Gn. Başkan'dan başlaması…' İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim. Yeter artık düşün CHP'nin yakasından" ifadelerine yer verdi.
14 ve 28 Mayıs hezimetinden sonra 'değişim' çıkışının öncülerinden olan CHP'li Tanju Özcan'dan, katıldığı televizyon programında, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'koltuk' resti gelmişti.
"KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINDA GENEL BAŞKAN ADAYI OLACAĞIM"
Ben CHP'ye dönüp Kurultay'da genel başkanı adayı olmak istiyorum. Mahkeme dilekçesinde de bunu yazdım 'bir tedbir kararı verin' diye. Eğer 4-5 Kasım'dan sonra benim partiye dönmeme karar verirseniz, bu benim seçme ve seçilme hakkıma ihlal olacaktır.
Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili 2012 yılına kadar olumlu fikirlerim vardı. Ben Türkiye'de Kemal Bey ile birlikte çalışmış; İl başkanı, milletvekili ve belediye başkanlığı yapmış tek kişiyim…
"12 SEÇİM KAYBETMİŞ BİR GENEL BAŞKANI O KOLTUKTA HANGİ ÜLKEDE OTURTURLAR"
Kemal Kılıçdaroğlu, 'Atatürkçü' ve Türk milliyetçi tabanını HDP ile yakınlaştıramaz. Kılıçdaroğlu partilerin net ilkeleri olmaz dedi. Kılıçdaroğlu başarılı olsaydı ben neden onu eleştireyim, 12 tane seçim kaybetmiş bir genel başkan var CHP'nin başında. Avrupa'da ve dünyada böyle bir olay yaşanmamıştır. 12 kez seçim kaybeden bir genel başkanı o koltukta hangi ülkede oturturlar.
ATATÜRK'E HAKARETLER SAVURANI DANIŞMANI YAPTI
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruzun başlangıcı olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında kritik öneme sahip olan 26 Ağustos'u anmamış ve büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı. Öte yandan, Kılıçdaroğlu, Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı olarak Perinaz Mahpeyker Yaman atandı. Yaman geçmişte sosyal medya hesabından Atatürk ve CHP düşmanı paylaşımlarda bulunmuştu.
"KILIÇDAROĞLU HANGİ YÜZLE ATATÜRK'Ü ZİYARET ETTİ"
Kılıçdaroğlu'na karşı 'istifa' çağrılarını ilk günden bu yana sürdüren, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu ve yancıları tarafından yapılan operasyonla CHP'den 'ihraç' edilmişti. Seçim hezimetinin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombardımana tutan Özcan'dan yeni bir gönderme geldi.
Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 seçim kaybettiniz, terörist sevicileri, 10 Aralıkçıları, Badem Bıyıklıları, özetle ne kadar Cumhuriyet düşmanı varsa partide topladınız. PEKİ, HANGİ YÜZLE ATATÜRK'Ü ZİYARET ETTİNİZ?" ifadelerini kullandı.
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