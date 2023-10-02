CHP’li Öztrak’tan yeni algı operasyonu! Ankara’daki hain saldırı üzerinden hükümeti hedef aldı

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerini yaparken CHP ve PKK desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu aldığı oy oranıyla Kandil'i ve yedili koalisyonu hayal kırıklığına uğratmıştı.

CHP SEÇİMLERDE "MİLLİYETÇİ" ROLÜNE BÜRÜNDÜ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun benimsediği ikiyüzlü siyaset sandıkta fark yemesinin ardından bir kez daha günyüzüne çıkmıştı.

İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portesinin önüne geçerek çektiği bir video çekti. Kılıçdaroğlu milliyetçi tabandan oy alabilmek için milliyetçi rolü kesse de gerçek yine ortaya çıkmıştı.

HDPKK TERÖRÜNDEN AÇIK DESTEK GELMİŞ

İlk turda Kılıçdaroğlu'na açık destek veren terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı HDP desteklerini tekrar bildirmişti.

HDP yaptığı resmi açıklama ile Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda da destekleyeceğini belirtirken HDP Eş Başkanı Pervin Buldan MLKP'li terörist Hasan Ocak'ın mezarı başında Başkan Erdoğan'ı hedef alarak Kılıçdaroğlu için oy istemişti.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ELEBAŞI: KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMELİYİZ

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı Remzi Kartal açık açık "Kılıçdaroğlu'na oy vermeliyiz" diyerek sandığa gidin çağrısı yapmıştı.