CHP'li Öztrak'tan yeni algı operasyonu! Ankara'daki hain saldırı üzerinden hükümeti hedef aldı
14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'dan seçim döneminde açık bir destek yapılmıştı. Başlarını saklandıkları inlerden çıkaramayan PKK'nın sözde elebaşlarından Murat Karayılan, bölücü ifadeler kullanarak HDP ve Kılıçdaroğlu için çağrıda bulunmuştu. Teröristlerin CHP'ye desteklerinin ardı arkası kesilmezken, yerel seçimlere giderayak HDPKK ve CHP arasında yeni at pazarlığı yükseldi. Dün Ankara'da PKK tarafından gerçekleştirilen hain bombalı saldırının ardından, CHP Sözcüsü Faik Öztrak skandallar ifadelerle hükümeti hedef aldı. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerini yaparken CHP ve PKK desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu aldığı oy oranıyla Kandil'i ve yedili koalisyonu hayal kırıklığına uğratmıştı.
CHP SEÇİMLERDE "MİLLİYETÇİ" ROLÜNE BÜRÜNDÜ
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun benimsediği ikiyüzlü siyaset sandıkta fark yemesinin ardından bir kez daha günyüzüne çıkmıştı.
İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portesinin önüne geçerek çektiği bir video çekti. Kılıçdaroğlu milliyetçi tabandan oy alabilmek için milliyetçi rolü kesse de gerçek yine ortaya çıkmıştı.
HDPKK TERÖRÜNDEN AÇIK DESTEK GELMİŞ
İlk turda Kılıçdaroğlu'na açık destek veren terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı HDP desteklerini tekrar bildirmişti.
HDP yaptığı resmi açıklama ile Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda da destekleyeceğini belirtirken HDP Eş Başkanı Pervin Buldan MLKP'li terörist Hasan Ocak'ın mezarı başında Başkan Erdoğan'ı hedef alarak Kılıçdaroğlu için oy istemişti.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ELEBAŞI: KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMELİYİZ
Kırmızı bültenle aranan PKK'lı Remzi Kartal açık açık "Kılıçdaroğlu'na oy vermeliyiz" diyerek sandığa gidin çağrısı yapmıştı.
MURAT KARAYILAN İNİNDEN SESLENDİ
HDP'nin tüm kademeleri Kılıçdaroğlu için seferber olurken terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan hezimet dolu 2. tur için yine ininden seslenmişti.
Terör örgütü PKK'nın yayın organına seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapan terörist Karayılan, Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alarak ikinci tur için yine Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi işaret etmişti.
PKK CENAZELERİNE KATILAN TANRIKULU CHP'DE
Bugüne kadar yürüttüğü siyasette "Selahattin Demirtaş'ın özgür olmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" diyen Kılıçdaroğlu adeta Kandil'e selam çakarken PKK cenazelerine katılan Sezgin Tanrıkulu gibi isimlere de partisinde yer vermişti.
BAY KEMAL TANRIKULU'NU SAVUNDU
Seçimlerden sonra dağılan imajını toplamak adına Oğuzhan Uğur'un Babala TV'deki programına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na ilişkin kendisine sorulan soruya yanıt verdi.
TERÖRÜ GÜZELLEMEYE ÇALIŞTI
Sezgin Tanrıkulu'nun terör örgütü PKK ile bir alakasının olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu "Terör örgütünün en etkin olduğu dönemlerde terör örgütüne karşı davrandı. Terör örgütüne karşı çıkan kişidir. Bunu bilmenizi isterim." diyerek skandal bir algı operasyonuna kalkışmıştı.
AK PARTİ'DEN TERÖR DESTEKÇİLERİNE BÜYÜK TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kendilerini dış politikada eleştirerek hedef gösteren ve terör öven CHP'yi topa tuttu. Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü (Faik Öztrak) haddini aşarak ekip olarak hiç anlamadıkları konularda konuşmuş. Her konuyu size tek tek anlatmamız imkansız; anlamanız en az yüzyıl sürer. "Türkiye'nin kurucu partisi" ünvanı ile alakası olmayan bir siyasi ekip olduğunuzu binlerce kez gösterdiniz." demişti. Ayrıca Çelik, seçim sürecinde de terör elebaşlarının açıklamalarına sessiz kaldıkları için CHP'yi yerden yere vurmuştu.
CHP'Lİ TANRIKULU TSK'YA ÇAMUR ATMAYA KALKTI
Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." demişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
CHP DEĞİŞMİYOR! HDPKK/YSP'DEN YEREL SEÇİMDE ORTAKLIK MESAJI!
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na destek veren terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den yerel seçimler öncesi yeni bir itiraf geldi. HDP/YSP Eş Sözcüsü İbrahim Akın yaptığı açıklamada CHP ile ittifak için kongreden çıkacak sonucu beklediklerini belirterek "CHP'nin kongre süreci ve kendi içindeki tartışmaları var. Onların alacağı şekil, durumu daha çok belirleyecek." demişti.
ANKARA'DA PKK'DAN BOMBALI SALDIRI!
Ankara'da bu sabah bombalı eylem hazırlığında bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı önüne gelen şüpheli araçtan nizamiyedeki polislere ateş açıldı. Başlatılan operasyon neticesinde 1 terörist kendisini patlattı diğer hain ise güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya, 2 kahraman polisimizin de hafif şekilde yaralandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısı nedeniyle soruşturma başlatmıştı.
CHP'DE HDPKK İLE AT PAZARLIĞI SÜRÜYOR
Yaşanan bu gelişmelerin ardından terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile iş birliği içerisinde bulunan ve yerel seçimlere gider ayak at pazarlığını yükselten CHP'de, skandalların ardı arkası kesilmiyor.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara'da yaşanan terör saldırısına yönelik hükümeti hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. Seçim döneminde Kandil'de inenden seslenerek her fırsatta CHP'ye desteğini açıklayan PKK'lı hainleri unuturmuşçasına algı yapmaya çalışan Öztrak'a sosyal medyada tepkilerin ardı arkası kesilmedi.
CHP'Lİ ÖZTRAK HÜKÜMETİ HEDEF ALDI!
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan PKK'nın itiraf ettiği bombalı eylem hakkında tepki çeken ifadeler:
"Sarayın sıkıştığında iki seçim arası terör kartına nasıl sarıldığı, seçmeni özgürlük ile güvenlik arasında, canı ile malı arasında nasıl tercih yapmaya nasıl zorladığı, hala milletimizin hafızalarındadır. O nedenle bu saldırının bir an evvel bütün yönleri ile aydınlatılmasını bekliyoruz."
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