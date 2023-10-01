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Haberler Galeri HDP ve CHP'lilerden büyük saygısızlık! Başkan Erdoğan TBMM Genel Kurulu'na giriş yaparken ayağa kalkmadılar

HDP ve CHP'lilerden büyük saygısızlık! Başkan Erdoğan TBMM Genel Kurulu'na giriş yaparken ayağa kalkmadılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi. Başkan Erdoğan, konuşma yapmak için Genel Kurul'a giriş yaptığı sırada CHP ve HDP'li milletvekillerinin ayağa kalkmadığı görüldü. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde koalisyon uğruna ittifak yapan iki partinin milletin iradesini hiçe sayan bu tavrı büyük tepki topladı.

Giriş Tarihi: 01.10.2023 17:19 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023 17:31
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HDP ve CHP’lilerden büyük saygısızlık! Başkan Erdoğan TBMM Genel Kurulu’na giriş yaparken ayağa kalkmadılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış töreni dolayısıyla Meclis'e geldi.

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HDP ve CHP’lilerden büyük saygısızlık! Başkan Erdoğan TBMM Genel Kurulu’na giriş yaparken ayağa kalkmadılar

TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılanan Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamladıktan sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Genel Kurul salonuna geçti.

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HDP ve CHP’lilerden büyük saygısızlık! Başkan Erdoğan TBMM Genel Kurulu’na giriş yaparken ayağa kalkmadılar

Başkan Erdoğan'ın Genel Kurul'a gelmesiyle AK Parti, MHP ve İYİ Parti sıraları saygı gereği ayağa kalktı.

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HDP ve CHP’lilerden büyük saygısızlık! Başkan Erdoğan TBMM Genel Kurulu’na giriş yaparken ayağa kalkmadılar

HDP VE HDP SIRALARI AYAĞA KALKMADI

CHP ve HDP sıraları yine hazımsızlık sergiledi.

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HDP ve CHP’lilerden büyük saygısızlık! Başkan Erdoğan TBMM Genel Kurulu’na giriş yaparken ayağa kalkmadılar

Başkan Erdoğan'ın salona girdiği sırada CHP ve HDP'li vekillerin ayağa kalkmadığı görüldü.