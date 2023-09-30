Kemal Kılıçdaroğlu’nun terör sevdası bitmek bilmiyor! HDPKK’ya selam çaktı: Kayyum felakettir

Kılıçdaroğlu hükümeti hedef alarak şunları söyledi:

"Halkın seçtiği belediye başkanını görevden alırsanız, bu ahlaki ve siyasi meşruiyet olmaz. Siz kayyum atayacaksanız millet neden oy kullandı? Mahkumiyet kararı yok ama ben seni görevden aldım. Bunun adı demokrasi olur mu. Kayyum uygulaması bu milletin göreceği en büyük felakettir. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuru yapılıyor ve 'Ben milletvekili olmak istiyorum' deniliyor. Gerekli evraklar veriliyor.

Hakimler de 'Sen seçime girebilirsin' diyor ve kazanıyor. Hapisten çıkması lazım çünkü seçildi. Ama çıkarmıyor. Neden çünkü bu iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yok."