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Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör sevdası bitmek bilmiyor! HDPKK'ya selam çaktı: Kayyum felakettir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun terör sevdası bitmek bilmiyor! HDPKK’ya selam çaktı: Kayyum felakettir

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından hezimete uğraması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrılarını beraberinde getirmişti. O günden bu güne süre gelen kaosun yankıları bitmek bilmezken, yerel seçimlere hazırlanan Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da katıldığı bir programda HDPKK'ya selam çaktı. Terör örgütü ile bağı olan belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu hükümeti hedef aldı. Kılıçdaroğlu, "Halkın seçtiği belediye başkanını görevden alırsanız, bu ahlaki ve siyasi meşrutiyet olmaz. Siz kayyum atayacaksanız millet neden oy kullandı?" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreçte terör örgütü PKK'nın ve siyasi kanadı HDP'nin açık desteğini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine HDP'ye selam çaktı.

Partisinde yaşanan "Değişim" kavgasının gölgesinde Kurultaya hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan da ortakları ile bağı koparmamak için çabalıyor.

HDPKK'YA YANAŞMA HAMLESİ

Ümit Özdağ ile yaptığı gizli anlaşmanın ortaya çıkmasının ardından HDP'nin tepkisini çeken Kılıçdaroğlu bugün yine HDP'ye yanaşma hamlesi yaptı.

KAYYUMLARI ELEŞTİRDİ

Şanlıurfa'da partisinin yerel yönetim çalıştayında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK ile bağı ortaya çıkan HDP'li Belediye Başkanlarının görevden alınmasını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu hükümeti hedef alarak şunları söyledi:

"Halkın seçtiği belediye başkanını görevden alırsanız, bu ahlaki ve siyasi meşruiyet olmaz. Siz kayyum atayacaksanız millet neden oy kullandı? Mahkumiyet kararı yok ama ben seni görevden aldım. Bunun adı demokrasi olur mu. Kayyum uygulaması bu milletin göreceği en büyük felakettir. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuru yapılıyor ve 'Ben milletvekili olmak istiyorum' deniliyor. Gerekli evraklar veriliyor.

Hakimler de 'Sen seçime girebilirsin' diyor ve kazanıyor. Hapisten çıkması lazım çünkü seçildi. Ama çıkarmıyor. Neden çünkü bu iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yok."

DÜN DE FETÖ'YE SELAM ÇAKMIŞTI

Kılıçdaroğlu dün de FETÖ'ye selam çakmıştı.

AİHM, ByLock kullanmak, Bank Asya'da hesabı olmak ve gizli bir tanığın ifadesiyle mahkum olan Yüksel Yalçınkaya'nın yaptığı başvuruyu karara bağladı. AİHM Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğunu öne sürerek skandal bir karara imza attı. Türkiye'den karara tepki yağarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu skandalı savunmaya geçerek Türkiye'yi hedef aldı.

AİHM ÜZERİNDEN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Türkiye'nin AİHM kararına uyması gerektiğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Anlaşılan o ki Saray Hükümeti, "Türkiye'yi daha ne kadar itibarsızlaştırabilirim, daha ne kadar küçük düşürebilirim" arayışına girmiş. İçeride AYM kararlarını uygulamayarak "ben anayasayı tanımıyorum" diyen Saray, AİHM kararlarını da yerine getirmiyor." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu skandalını şu sözlerle sürdürdü:

"Bakmayın "dik durma, boyun eğmeme" yalanlarına… Türkiye, uluslararası sözleşmelerde AİHM kararlarına bağlı olduğunu beyan etmiş, bu kararları uygulayacağına söz vermiştir. Saray bilmiyor olabilir, ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleneği, her şartta verdiği sözü tutmaktır."

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