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MHP lideri Devlet Bahçeli’den "emekli maaşı" açıklaması

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 01.10.2023 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023
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MHP lideri Devlet Bahçeli’den emekli maaşı açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli maaşına ilişkin, “Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Kısa sürede sonuç verir diye düşünüyoruz” dedi.

MHP lideri Bahçeli, 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla geldiği Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara'daki terör saldırısına ilişkin soruya Bahçeli, sabah saatlerinde bir açıklama yaptığını, bu açıklamanın yeterli olacağını belirtti.

Bir gazetecinin "emekli maaş artışına yönelik MHP'nin bir vaadinin olduğu, bu konuda yetkililerle herhangi bir görüşmelerinin olup olmadığının" sorulması üzerine Bahçeli, "Bizim özel bir görüşmemiz olmadı ama Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa sürede sonuç verir." diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: FAZLA UZAMAZ

New York'ta düzenlenen 78'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır" demişti.

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