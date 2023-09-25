Milyonların gözü Kabine Toplantısı’nda! Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlere ÖTV’siz telefon müjdesini verecek | İşte masadaki diğer konular



KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI SON VİRAJDA

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, başta İstanbul kentsel dönüşüm yasası olmak üzere, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremi ile ilgili sunum yapacak.