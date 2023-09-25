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Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda! Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlere ÖTV'siz telefon müjdesini verecek | İşte masadaki diğer konular

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 25.09.2023
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Milyonların gözü Kabine Toplantısı’nda! Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlere ÖTV’siz telefon müjdesini verecek | İşte masadaki diğer konular

Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin ardından salı günü gerçekleşecek. Başkan Erdoğan, liderliğinde toplanacak olan Kabine'nin ana gündem maddesini ekonomiye dair atılan adımlar ve gençlere vaat edilen vergisiz cep telefonlarının karara bağlanması olacak. Ayrıca masada diplomatik gelişmeler, İstanbul için hazırlanan kentsel dönüşüm yasasının detayları yer alacak. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan alınan kararlar ile ilgili millete seslenecek.

Kabine Toplantısı yarın (Salı)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısının ana gündem maddesini ekonomiye dair atılan adımlar, diplomatik gelişmeler, İstanbul için hazırlanan kentsel dönüşüm yasasının detayları, gençlere vaat edilen vergisiz cep telefonlarının karara bağlanması oluşturacak.

Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadelede atılacak adımlar masaya yatırılacak. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ve son kabine toplantısında Başkan Erdoğan'ın "Bir sonraki toplantımızda detayları gençlerimizle paylaşacağız" diyerek kurmaylarına bu işi çözelim talimatını verdiği gençlere ilk teknolojik eşya alımında vergi muafiyeti için gözler yarınki kabinede olacak.

Deprem sonrası atılan adımlar, deprem konutlarında gelinen son nokta değerlendirilecek. Terörle mücadele ve dış politikada yaşanan gelişmeler de masada olacak.


KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI SON VİRAJDA
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, başta İstanbul kentsel dönüşüm yasası olmak üzere, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremi ile ilgili sunum yapacak.

Meclise sunulacak İstanbul kentsel dönüşüm yasasına son şekli kabinede verilecek. Bakan Özhaseki kanunun detaylarını kabinede paylaşacak ve nihayete erecek. Bakan Özhaseki'nin deprem konutlarında gelinen son durum ile ilgili de kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.



GENÇLERE TEKNOLOJİK ÜRÜN DETAYLARI PAYLAŞILACAK
7 milyonu aşkın öğrencinin merakla beklediği ÖTV'siz cep telefonu başta olmak üzere ilk kez alınacak elektronik eşyada vergi muafiyetinin detaylarını Başkan Erdoğan paylaşacak.

Başkan Erdoğan son kabine toplantısının ardından halka sesleniş konuşmasında "Bir sonraki toplantımızda detayları gençlerimizle paylaşacağız" diyerek kurmaylarına bu işi çözelim talimatını vermişti.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan son kabine toplantısında gündeme gelen gençlere ilk teknolojik eşya alımında vergi muafiyeti nihayete erdirilecek, detayları ele alınacak.



BM ZİRVESİNİN YANSIMALARI
Başkan Erdoğan'ın ABD'nin New York şehrinde düzenlenen 78'nci BM Genel Kurulu kapsamında yaptığı temaslar, ikili görüşmelerin yansımaları da masada olacak. Avrupa'da dinmek bilmeyen İslam karşıtlığı ile Kur'an-ı Kerim'e yönelik son saldırı da değerlendirilecek.


DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER
İç ve dış gelişmelerle birlikte terörle mücadele de değerlendirilecek. Türkiye'nin başarılı dış politika adımları ve dış politikada yaşanan gelişmeler masada olacak.

Başta Suriye'de ve Afrika'da yaşanan gelişmeler ve bunun Türkiye açısından etkileri de gündemde olacak. Toplantıda ayrıca sınır içi ve ötesinde başarıyla yürütülen terörle mücadele operasyonları da anlatılacak.

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