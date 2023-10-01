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MHP lideri Devlet Bahçeli’den emekli maaşı açıklaması

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Giriş: 01.10.2023 14:35
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli maaşına ilişkin, “Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Kısa sürede sonuç verir diye düşünüyoruz” dedi.
Bahçeli’den emekli maaşı açıklaması
Bahçeli’den emekli maaşı açıklaması
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