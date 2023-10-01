Emekliye Cumhuriyet Bayram ikramiyesi var mı, yok mu? Emekliye 3. bayram ikramiyesi verilecek mi?
"Emekliye Cumhuriyet Bayram ikramiyesi var mı, yok mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve hak sahibi Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları üzerine, emeklilerin araştırmaları yoğunlaştı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"Emekliye Cumhuriyet Bayram ikramiyesi var mı, yok mu? Emekliye 3. bayram ikramiyesi verilecek mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Tek seferlik ödenmesi planlanan Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin 5 bin TL olması bekleniyor. Emeklilere verilmesi düşünülen 29 Ekim 100. yıl Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir çalışma yürüttüğü iddialar arasında yer alıyor. İşte konu hakkında son açıklamalar...
AK PARTİ'DEN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında konuştu.
Dağ, "Bakanlıklarımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Giresun İl Başkanlığı'nda 'Şehir Buluşmaları' toplantısında konuştu.
Dağ, 29 Ekim'de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır." ifadelerini kullandı.
EMEKLİLERE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor.
Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları sosyal medyada konuşuluyor.
Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlıklar yapılıyor.
Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.
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