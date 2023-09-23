FETÖ’cüleri PKK’lıları aklamak için çekilen ‘Kanun Hükmü’ne veto: CHP’li ismin zoruna gitti! Festivalden çıkarılan belgesele Yüksel Taşkın’dan destek geldi
FETÖ’cüleri ve PKK’lıları aklamak için çekilen ‘Kanun Hükmü’ adındaki belgesele veto geldi. 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali yer almasıyla büyük tepki çeken yapım Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarıldı. CHP’nin tescilli FETÖ’cüsü Yüksel Taşkın'dan bu kararı eleştirdi. Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kanun Hükmü Belgeseli, çok büyük adaletsizliklere uğrayan ve yok sayılan bir kesime ışık tutuyordu. Belgesel neden Festival programından çıkarıldı, bilmek istiyoruz" şeklinde skandal sözlere yer verdi.
Geçtiğimiz dönemlerde 'İnadına hendek inadına terör diyen' akademisyenlere destek veren PKK sevici Neja Demirci skandal bir yapıma imza attı.
FETÖ'cüleri PKK'lıları aklamak için "Kanun Hükmü" adlı bir belgesel hazırladı. Skandal belgeselin 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali yer alması büyük tepkilere neden oldu.
'KANUN HÜKMÜ' FESTİVALDEN ÇIKARILDI!
Nejla Demirci'nin FETÖ'cüleri PKK'lıları aklamak için yaptığı 'Kanun Hükmü' adlı belgeseli, tepkiler sonrası 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarıldı.
Öte yandan Demet Akbağ, Ayşegül Aldinç, Mehmet Günsur, Onur Saylak'ın da aralarında bulunduğu jüri üyeleri, FETÖ'cüleri PKK'lıları aklamak için yapılan belgeselin tekrar gösterime girene kadar festivalden çekildiklerini duyurdu.
TESCİLLİ FETÖ'CÜDEN TEPKİ
Belgeselin çıkarılmasına tepki gösteren bir diğer isim ise CHP'nin tescilli FETÖ'cüsü İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın'dan geldi.
FETÖ'cü Taraf'ın eski yazarı sosyal medya hesabında CHP'li Taşkın, "Kanun Hükmü Belgeseli, çok büyük adaletsizliklere uğrayan ve yok sayılan bir kesime ışık tutuyordu. Belgesel neden Festival programından çıkarıldı, bilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
FETÖ'NÜN ERGENEKON VE BALYOZ TETİKÇİSİ YÜKSEL TAŞKIN
CHP İzmir Milletvekili Yüksel TaşkınCHP İzmir Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarıydı.
15 Ekim 2012'de Taraf gazetesinden Neşe Düzel'e konuşan Taşkın'ın AK Parti ve FETÖ arasındaki farkı anlatırken kullandığı ifadeler bugün gelinen noktada nasıl bir rol üstlendiğini ortaya koyuyor:
"AK Parti'ye bugüne dek oy verip de şimdi ondan kaygı duyan kimler?" sorusunu cevaplayan Taşkın, AK Parti ve hükümeti eleştirerek FETÖ'cü ihanet örgütünü savunuyor. Taşkın, röportajda FETÖ için Türkiye'deki yerleşik düzenin, din ve milliyetçilikten daha önemli olduğunu belirtiyor. FETÖ'nün sözcülüğüne soyunan ve o dönemlerde süregelen CHP'nin başını çektiği statükoyu savunan Taşkın, röportajda, "Gülen Cemaati mesela... AK Parti'nin siyasi yönelimlerinden, popülizm yapmasından ve toplumu din üzerinden kutuplaştırmasından çok rahatsızlar. Din ve milliyetçilik onlar için de çok önemli ama onlar için Türkiye'de müesses nizamın belli unsurları daha önemli. Onlar daha dengeciler. Aslında Gülenciler dinsel milliyetçilikle ulusaşırı dinamizm arasında sıkışan bir hareket... AK Parti'nin Batı'ya dönük kesimleri bu kadar ötelenmesinden rahatsız oluyorlar. Gülen Cemaati AK Parti'nin Türkiye'de dindarlık ve laiklik kutuplaşmasını keskinleştireceğinden ürküyor ve bunu istemiyor. Çünkü Cemaat'in dünyaya verdiği projeksiyon ılımlı İslam. Ilımlı İslam üzerinden küresel gücünü elde etmiş bir hareket bu. Zaten bu yüzden de Mavi Marmara ve karikatür gibi olaylara tepkileri AK Parti'den hep daha sakin."
FETÖ'NÜN YAPILANMASINI BÖYLE ANLATTI
FETÖ'nün Türkiye'de nasıl etkin hale geldiğini açıklarken kullandığı alçak yöntemlerden bahsetmeyen Taşkın, hain örgütün yapılanmasını nasıl bildiğini bir nevi itiraf etti. Zira, Taşkın'ın terör örgütünün hareket kabiliyeti hakkında detaylı bilgiye sahip olduğu, "Gülen Cemaati'nin küreselleşme süreçlerine uyumlanmak için gereken insan malzemesi, iktisadi güç, iletişim altyapısı ve ideolojik hazırlıkları da mevcuttu." ifadelerinden anlaşılıyor.
ELEBAŞI GÜLEN'E ÖVGÜ ÜSTÜNE ÖVGÜ
Yazılarında ve kitabında FETÖ elebaşı Gülen'e övgüler yağdıran Taşkın'ın bir makalesinde, örgütü başarılı bulduğunu belirtiyor. Taşkın, elebaşı Gülen'i post-modern bir şaman ilan ettiği yazısında, "Gülen Cemaati'nin başarısı da, burada değindiğimiz zorluklar karşısında kırılgan da olsa işleyen bir denge tutturabilmesinde. Cemaati dünyeviliğin dehlizlerinde gezinirken, onları hizmet yoluna sevk ederek, ama bunun yanında, kendisini çileci bir hayata hapsedip, izleyicilerinin yüklerini de sırtlanarak, arındırmak işi Gülen'e düşmektedir." dedi.
SAPKINLIK DERECESİNDE İFADELER
FETÖ elebaşı Gülen'i peygamber seviyesine eş tutan Taşkın: "Cemaat dünyevileştikçe, Gülen kendisini daha fazla çileye vurmakta ve bu arındırma görevi, giderek daha büyük bir çaba gerektirmektedir. Gülen, cemaate büyüsünü veren, onları arındıran kişidir ama bu zorlu, sancılı işi, kendisinden başka ve sonra kimin yerine getirebileceği şüphelidir." diyerek sapkınlık derecesine varan ifadeleri kullandığı görüldü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda FETÖ ve PKK bağlantılı KHK'lıların tamamına görev iadesi yapılacağını açıklamıştı. Açıklamasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Pensilvanya güdümündeki FETÖ'cülerin program yaptığı KHK TV isimli YouTube kanalına konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtlamıştı.
MUTABAKAT METNİNE HDP İÇİN EKLENEN MADDELERİ SIRALADI
Taşkın, 31 Ocak'ta katıldığı fondaş medya yayınında masanın gölge ortağı HDP'ye selam çakmış ve 6'lı masanın mutabakat metnindeki "dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatmanın zorlaştırılması, barajın %3'e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi" gibi maddelerin HDP için eklendiğini itiraf etmişti.
KEMALİZMİ HEDEF ALMIŞTI
Yüksel Taşkın'ın 2008 yılında verdiği bir röportaj yeniden gündeme gelmişti. Taşkın o röportajda Kemalizm'i "ırkçı" ve "dışlayıcı" sözleriyle hedef aldı. Taşkın, röportajında, "Kemalizm baştan beri dışlayıcıdır. Kemalizm azınlıklarla ve farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiştir. Azınlıkların Türkiye'den gitmesiyle vatan ve millet olunabileceği vurgusuna sahiptir. Kemalizm'in dışlayıcı bir etnik milliyetçiliğe ve ırkçılığa kayabilme potansiyeli var. Özellikle uluslararası meseleler devreye girip de korku ve sıkışma yaşandığında ya da Kürt sorununda sıkıştığında Kemalizm'in ırkçı tarafı ortaya çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.
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