Muhalefetin gündemi CHP yandaşı Uğur Dündar'ı çıldırttı: Batsın sizin koltuk sevdanız
Yerel seçimlere doğru geri sayım devam ederken, muhalefet adeta birbirini yiyor. CHP'de parti içerisindeki "değişim" kavgalarına Kemal Kılıçdaroğlu kulaklarını tıkarken, İYİ Parti ise "at pazarlığı"na devam ediyor. Muhafeletteki bu gündemler CHP yandaşlarını da çıldırttı. Son olarak Uğur Dündar, CHP liderine yüklenerek "Ne zaman iç kavgalarından kurtulacak da milletin derdine derman olacak. Batsın sizin bu koltuk sevdanız kardeşim. Ayıptır ya!" dedi.
CHP yandaşı Uğur Dündar muhalefete salladı. Genel seçimlerde 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fark yemesinin ardından muhalefet karıştı.
Hezimetin hemen ardından "Değişim" çıkışı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. Kılıçdaroğlu'na bayrak açan Ekrem İmamoğlu daha sonra rotayı yeniden İstanbul'a kırdı.
ÖZEL VE İMAMOĞLU BİRLİKTE HAREKET EDİYOR
İmamoğlu'nun çekilmesiyle birlikte "Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var" diyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel adaylığını açıkladı.
CHP İLE İYİ PARTİ ARASINDA AT PAZARLIĞI
CHP'de koltuk kavgası devam ederken bir yandan da İYİ Parti ile CHP arasında at pazarlığı başladı.
Son olarak dün İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu 10 büyükşehri işaret ederek CHP'ye "Fedakarlık sırası sizde aday çıkarmayın" teklifi yaptı.
CHP YANDAŞI UĞUR DÜNDAR ÇILDIRDI
Seçimlerin kaybedilmesini ve koltuk muhalefetin birbirine düşmesine tepki gösteren Uğur Dündar canlı yayında adeta çıldırdı.
BATSIN SİZİN KOLTUK SEVDANIZ
Masaya vurarak konuşan Uğur Dündar, "Ne zaman iç kavgalarından kurtulacak da milletin derdine derman olacak. Batsın sizin bu koltuk sevdanız kardeşim. Ayıptır ya! Bitsin artık sizin bu koltuk sevdanız. Yeter! Geldik, gidiyoruz CHP hala iktidar olacak. Bu nedir ya!" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sarımsak ve sütün inanılmaz faydaları! Bu ikisini birlikte tüketirseniz...
- Asgari ücret yeni zammı belli oldu mu, ne kadar olacak son dakika? 2024 Ocak ayında net - brüt asgari ücret tutarı...
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK ile hangi üniversite ayın kaçında açılacak?
- Bursluluk sınav paraları ne zaman yatacak 2023? 2023 İOKBS parası ne kadar, kaç TL?
- 18 bin TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor! 2-8 Ekim İŞKUR personel alımı başvuru şartları!
- Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç, ne kadar?
- Vergisiz telefon satışı başladı mı, başvurular ne zaman başlayacak? Öğrenci e-Devlet telefon/bilgisayar şifresi nasıl alınır? www.turkiye.gov.tr...
- Zeka Testi: 3 soruda üstün zekalı olup olmadığınız çıkıyor! Sadece zehir gibi zekaya sahip olanlar çözüyor!
- 31. DÖNEM POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler, açıklandı mı?
- Osmanlı'dan tek gecede dahiyane zafer! 800 Osmanlı askeri 70 bin kişilik orduyu yıktı geçti!
- İstanbul'un gezilmesi gereken 15 semti listelendi! Şehrin tarihi şölenini buram buram keşfedin!
- DGS ek tercihler ne zaman başlayacak 2023? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?