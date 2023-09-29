Muhalefetin gündemi CHP yandaşı Uğur Dündar’ı çıldırttı: Batsın sizin koltuk sevdanız

BATSIN SİZİN KOLTUK SEVDANIZ

Masaya vurarak konuşan Uğur Dündar, "Ne zaman iç kavgalarından kurtulacak da milletin derdine derman olacak. Batsın sizin bu koltuk sevdanız kardeşim. Ayıptır ya! Bitsin artık sizin bu koltuk sevdanız. Yeter! Geldik, gidiyoruz CHP hala iktidar olacak. Bu nedir ya!" ifadelerini kullandı.

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