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10 ilde Sibergöz operasyonu! Örgüt elebaşı da dahil hepsi paketlendi

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Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
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10 ilde Sibergöz operasyonu! Örgüt elebaşı da dahil hepsi paketlendi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde yapılan operasyonda örgüt elebaşı da dahil olmak üzere 45 kişinin yakalandığını duyurdu.

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