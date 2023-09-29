29 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti Çanakkale seçim ofisine taşlı saldırı

AK Parti Çanakkale seçim ofisine taşlı saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.09.2023
ABONE OL
AK Parti Çanakkale seçim ofisine taşlı saldırı

Son dakika haberi... Yerel seçim çalışmalarına başlayan AK Parti Çanakkale teşkilatı, taşlı ve sopalı kişilerce saldırıya uğradı. Parti seçim bürosuna yapılan saldırı sonucu ofisin camları kırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA