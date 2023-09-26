FETÖ’nün 3 bin 400 mahrem ablası deşifre oldu! Polis memurlarını mesleğe adım attığı günden itibaren adım adım izlemişler

KOM Başkanlığı, mahrem ablaların hangi polis memurları veya müdürleri ile eşlerinden sorumlu olduğuna ilişkin bilgileri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlerine gizli yazıyla iletti. Yeni tespit edilen, aralarında kadın mahrem ablaların da olduğu 4 bin 121 mahrem sorumlunun bir kısmının, KOM Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalar neticesinde, FETÖ ile iltisaklı ve ByLock benzeri soruşturmalarda adının geçtiği tespit edildi. Bu bilgiler de emniyetin ilgili birimlerine iletildi.