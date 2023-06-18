FETÖ'nün dev istihbarat arşivi ortaya çıktı! MİT'in konuşturduğu "Garson" tek tek itiraf etti

GÜLEN'İN TALİMATLARI DA SD KARTTAN ÇIKTI

Gülen'in çözülen talimatlarında, örgüt üyelerine bazı gazetecilere yakın olmaları konusunda yaptığı telkinlere rastlanılırken, bazı gazetecilerin bilgi konusunda desteklenmesi gerektiğini belirten talimatlara rastlandı.

Gülen'in ayrıca irtibat kurulması gereken siyasi ve bürokrasideki isimleri de Emniyet teşkilatı mahrem yapılanmasına bildirdiği saptandı.