FETÖ'nün dev istihbarat arşivi ortaya çıktı! MİT'in konuşturduğu "Garson" tek tek itiraf etti
MİT, "Garson" kod adlı gizli tanığın 2017'de verdiği ve günümüze kadar sadece yüzde 30'u deşifre edilen SD kartların tamamını çözdü. 6 yılda çözülen verilerden FETÖ'nün 2000-2016 yılları arasındaki tuttuğu 16 yıllık dev istihbarat arşivi çıktı.
FETÖ'nün Emniyet Teşkilatı Mahrem Yapılanması'nın başındaki isimlerin sekreteryasında görev alan "Garson" kod adlı gizli tanık, 2017'de bir cep telefonu ve 2 SD kart verip itirafçı oldu.
SD kartların yüzde 30'luk bölümü açılıp emniyet yapılanmasının bir bölümü çözülürken, kartların yüzde 70 kısmı ise özel programlarla şifrelendiği için açılamadı. Milli İstihbarat Teşkilatı 6 yıl süren çalışmaların ardından SD karttaki tüm şifreleri çözerek tüm verileri deşifre etti.
Çözülen SD kartlardan örgütün 55 bin farklı dosya halindeki tuttuğu 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık dev arşivi çıktı.
16 yılda görev yapan emniyette görevli 320 bin rütbeli ve polis memuruna ait bilgilerin yer aldığı SD kartlarda, personellere verilen kodlar, onlarla ilgilenen yeni ve eski mahrem imamların isimleri, katalog evlilikleri ve özel notlar adı altında verilere rastlandı.
KAMUDA AKTİF KRİPTOLAR TEK TEK SAPTANDI
SD karttan çıkan veriler, MİT tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na (KOM) gönderildi.
KOM'un kendi içerisinde Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü içerisinde kurulan özel birim, sadece belirlenen personelin giriş yapabildiği şifreli özel çalışma ofisinde, 55 bin farklı dosyayı satır satır inceledi.
İncelemeler sonucunda, halen kamuda kurumlarında aktif olarak görev yapan mahrem imamlar tespit edildi. Bunların yanı sıra Emniyet teşkilatında da aktif olarak çalışan üst düzey kripto isimler deşifre edildi.
16 YIL BOYUNCA GÜLEN'E KUMPAS RAPORU VERİLDİ
SD kartta, elebaşı Fetullah Gülen'e 16 yıl boyunca Türkiye'deki bütün yaşanan gelişmelerle ilgili notlar hazırlanıp, mahrem imamlar vasıtasıyla götürüldüğüne dair raporlar ele geçirildi.
FETÖ'nün 16 yıldaki başta tüm kumpas operasyonları olmak üzere hazırlanan raporları alan Gülen'in, örgüt üyelerine ve yöneticilerine gönderdiği talimatların da ele geçirilen bilgiler arasında yer aldı.
GÜLEN'İN TALİMATLARI DA SD KARTTAN ÇIKTI
Gülen'in çözülen talimatlarında, örgüt üyelerine bazı gazetecilere yakın olmaları konusunda yaptığı telkinlere rastlanılırken, bazı gazetecilerin bilgi konusunda desteklenmesi gerektiğini belirten talimatlara rastlandı.
Gülen'in ayrıca irtibat kurulması gereken siyasi ve bürokrasideki isimleri de Emniyet teşkilatı mahrem yapılanmasına bildirdiği saptandı.
DOSYALAR SAVCILIKLARLA PAYLAŞILACAK
Daha önce SD kartların yüzde 30'undan çıkan verilerle 4 bin 700 FETÖ üyesine Türkiye genelinde operasyonlar yapılmıştı.
KOM Başkanlığı'nda incelenip dosya haline getirilen verilerin ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla paylaşılarak soruşturmayı dönüştürüleceği öğrenildi.
Elde edilen veriler sayesinde güvenlik güçlerinin ilk hedefinin halen kamuda aktif olarak görev yapan örgütün mahrem imamları olduğu öğrenildi.
6 yılda çözülen kartların içerisindeki veriler kripto FETÖ yöneticilerinin deşifre olmasını sağlarken, örgütün elebaşı Gülen'in talimatlarıyla nasıl yönetildiğini de gözler önüne sermiş oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS 2024 tarihler | Ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS AYT-TYT-YDT tarihleri netleşti mi?
- YKS TYT kaç net kaç puan eder? 90-95-80-65-55-50-40-30 netle kaç puan alırım? TYT 200-250-300-325-350-400-450 puan hesaplama...
- YKS "soru kitapçığımı doğru kodladım" kutucuğunu unutanlar ne yapmalı? ÖSYM 2023 YKS kitapçığını imzalamazsam ne olur, sınavım iptal mi?
- YKS iptal edilen sorular 2023 | TYT Türkçe, Matematik, Din, Kimya, Fizik, Coğrafya, Tarih iptal edilen soru var mı?
- TYT 2023 kireç taşı formülü, sönmüş kireç, sönmemiş kireç sorusu... YKS sönmüş kireç formülü sorusunun cevabı nedir?
- YKS Maskelenmiş depresyon sorusunun cevabı açıklandı mı? Maskelenmiş depresyon nedir, ne demek?
- YKS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ? 2023 Üniversite sınavında TYT-ADT-YDT yanlış doğruyu götürüyor mu? ÖSYM YKS kılavuzu
- Metin Milli öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Usta Sanatçı Metin Milli kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Hayatı ve kariyeri...
- YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık kontenjan öğrenme! 2023 YÖK ATLAS 4-2 yıllık başarı sıralaması ekranı!
- 4D, Kamu işçisine ilave tediye tarihleri 2023 | İlave tediye 1. taksit ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Haziran 2023 işçi tediye ne kadar?
- YKS Nihat Hatipoğlu DUASI 2023 | TYT-AYT-YDT başarı için okunacak dualar neler? Öğrenci-veli sınav öncesi ve sonrası okunacak dualar
- Sosyal medya çöktü mü? Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu mu var?