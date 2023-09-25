Ankara’da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ mensuplarını kamu kurumlarına yerleştirmede rol oynadıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 16 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. RUBİN'DEN SKANDAL TÜRKİYE ÇAĞRISI: KARANTİNAYA ALIN İP'İ BOMBALAMIŞTI! AKŞENER SUSTURMAK İÇİN DAVA AÇTI FETÖ'CÜLERİ PKK'LILARI AKLAMAK İÇİN ÇEKİLEN 'KANUN HÜKMÜ'NE VETO