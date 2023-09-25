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Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
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Ankara’da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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