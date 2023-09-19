ABD’li FETÖ tetikçisi Michael Rubin’den skandal Türkiye çağrısı: Karantinaya alın

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

"Türkiye birliği geliştirmek yerine engelliyor" sözlerini kullanan Rubin, G20 Zirvesi'nde üzerinde mutabakata varılan Hindistan-Orta Doğu ticaret koridoru planına ilişkin de yorumda bulundu. "Plana göre, dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne mal gönderecek. Trenler daha sonra kargoyu Suudi Arabistan ve Ürdün üzerinden İsrail'e taşıyacak. Hayfa Limanı'nda mallar Yunanistan'a yolculuk yapacak kargo gemilerine yüklenecek. Süreç karmaşık gibi görünse de aslında zamandan ve paradan tasarruf sağlıyor ve Hürmüz Boğazı, Bab-el-Mendeb ve Süveyş Kanalı gibi stratejik geçiş noktalarını atlıyor" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın bu plana alternatif gösterdiği Irak ve Türkiye üzerinden sağlanan planı savunduğunu aktaran Rubin, "Erdoğan Türkiye'yi atlayan hiçbir rotaya aracılık etmeyeceğini savundu" sözlerini kullandı.