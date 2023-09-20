İYİ Parti'deki FETÖ'cüleri ve HDP ile ittifakı ifşaladı! Meral Akşener susturmak için dava açtı! Hasan Sami Özvarinli'den bombardıman

İYİ Parti'de grup danışmanlığı görevini yürütürken parti içerisinde yaşanan problemlere isyan ederek istifa eden Hasan Sami Özvarinli, yaptığı açıklamada İYİ Parti'nin içerisinde bulunan FETÖ'cüleri deşifre etmiş ve HDP ile yapılan gizli ittifakı ifşalamıştı. Bu açıklamaları sonrası Meral Akşener'in kendisine 250 bin liralık tazminat davası açtığını söyleyen Özvarinli, "Partideki FETÖ'cüleri açıkladım diye bana dava açtı. Bu ucuz taktiklerle beni susturamazsınız" dedi.