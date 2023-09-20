20 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İYİ Parti'deki FETÖ'cüleri ve HDP ile ittifakı ifşaladı! Meral Akşener susturmak için dava açtı! Hasan Sami Özvarinli'den bombardıman

İYİ Parti'deki FETÖ'cüleri ve HDP ile ittifakı ifşaladı! Meral Akşener susturmak için dava açtı! Hasan Sami Özvarinli'den bombardıman

İYİ Parti'de grup danışmanlığı görevini yürütürken parti içerisinde yaşanan problemlere isyan ederek istifa eden Hasan Sami Özvarinli, yaptığı açıklamada İYİ Parti'nin içerisinde bulunan FETÖ'cüleri deşifre etmiş ve HDP ile yapılan gizli ittifakı ifşalamıştı. Bu açıklamaları sonrası Meral Akşener'in kendisine 250 bin liralık tazminat davası açtığını söyleyen Özvarinli, "Partideki FETÖ'cüleri açıkladım diye bana dava açtı. Bu ucuz taktiklerle beni susturamazsınız" dedi.

Giriş Tarihi: 20.09.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 09:52
  • 1
  • 7
İYİ Parti’deki FETÖ’cüleri ve HDP ile ittifakı ifşaladı! Meral Akşener susturmak için dava açtı! Hasan Sami Özvarinli’den bombardıman

Meral Akşener'in grup toplantılarında yaptığı konuşmaların metin yazarlığını yapan Hasan Sami Özvarinli, 15 Nisan'da istifa ederek AK Parti'ye geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
İYİ Parti’deki FETÖ’cüleri ve HDP ile ittifakı ifşaladı! Meral Akşener susturmak için dava açtı! Hasan Sami Özvarinli’den bombardıman

İstifasının ardından konuşan Özvarinli İYİ Parti içerisindeki FETÖ yapılanmasının partiyi esir aldığını belirterek, milliyetçilerin gergi plana itildiğini, tüm kapıları FETÖ'cülerin tuttuğunu belirtmiş, partinin HDP ile gizli işbirliğini deşifre etmişti.

  • 3
  • 7
İYİ Parti’deki FETÖ’cüleri ve HDP ile ittifakı ifşaladı! Meral Akşener susturmak için dava açtı! Hasan Sami Özvarinli’den bombardıman

AKŞENER 250 BİN LİRALIK TAMZİNAT DAVASI AÇTI
Hasan Sami Özvarinli'nin açıklamalarının ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski danışmanı hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı.

  • 4
  • 7
İYİ Parti’deki FETÖ’cüleri ve HDP ile ittifakı ifşaladı! Meral Akşener susturmak için dava açtı! Hasan Sami Özvarinli’den bombardıman

Akşener'in açtığı davayı sosyal medya hesabından duyuran Hasan Sami Özvarinli şu ifadelere yer verdi: "Bu paralar bizim gibi insanlar için büyük paralar lakin mevzu millet olunca, canımızdan çok sevdiğimiz vatanımız olunca aslında değersiz rakamlar.

  • 5
  • 7
İYİ Parti’deki FETÖ’cüleri ve HDP ile ittifakı ifşaladı! Meral Akşener susturmak için dava açtı! Hasan Sami Özvarinli’den bombardıman

Ben milletini, haysiyet ve şerefini asla para ile satmayan bir davanın temsilcisi olmak için yaşadım ve yaşıyorum. Sen bu duyguyu bilmezsin"