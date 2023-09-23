23 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Dışişleri Bakanı Fidan NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Son dakika | Dışişleri Bakanı Fidan NATO Genel Sekreteri ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2023
ABONE OL
Son dakika | Dışişleri Bakanı Fidan NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA