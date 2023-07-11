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Rusya "kırmızı çizgimiz" demişti! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den flaş Ukrayna mesajı: Ait olduğu yere yakınlaşacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.07.2023 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
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Rusya kırmızı çizgimiz demişti! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den flaş Ukrayna mesajı: Ait olduğu yere yakınlaşacak

Litvanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi bugün başladı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, zirvede yaptığı açıklamada "NATO Ukrayna'ya üyelik yolunda açık ve olumlu bir mesaj verecek." dedi. Stoltenberg, "NATO müttefikleri, Rusya'nın yaptıklarını yakından izliyor." ifadesi ile Moskova'ya da mesaj gönderdi. Rusya daha önce Ukrayna'nın NATO'ya katılma talebine "kırmızı çizgi" diyerek tepki göstermişti.

NATO Liderler Zirvesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bugün başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı iki gün sürecek zirveye İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya liderleri de iştirak edecek. Zirve'de İsveç'in NATO üyeliği, ittifakın yeni askeri planları ile Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumun masaya yatırılacak.

Açılış konuşması yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Başbakan Kristersson'a hoş geldiniz demek istiyoruz. İsveç'i ve kendisini burada tam bir üye olarak ağırlayacağız." dedi.

"Yeni Atlantik alanında planlarımızı uygulayacağız" diyen Stoltenberg sözlerine şöle devam etti: Bugün burada pek çok karar alacağız daha güçlü bir ittifak adına. Bu da Ukrayna'yı ait olduğu yere yakınlaştıracak.

Stoltenberg yaptığı konuşmada, "Açık bir mesaj, ileriye dönük olumlu bir mesaj göndereceğiz. Tebliğdeki metin saatler içinde kamuoyuna duyurulacak." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun askeri altyapısını Ukrayna'da genişletmesinin Rusya için "kırmızı çizgi" olduğunu belirtmişti.

RUSYA'YA MESAJ: YAKINDAN İZLİYORUZ
Stoltenberg, Belarus'ta nükleer silah konuşlandırdığını açıklamasına rağmen Rusya'nın nükleer duruşunda bir değişiklik görmediğini söyledi ve ekledi: Rusya'nın nükleer retoriği pervasız ve tehlikeli. NATO müttefikleri, Rusya'nın yaptıklarını yakından izliyor.

İsveç'in üyeliğine de değinen Stoltenberg, "TBMM şu anda açık değil. Ancak en önemlisi şu, Türkiye, katılım protokolünü sevk edeceği konusunda açık bir karar vermiştir. Türkiye'nin de onayı ile ana meseleyi de çözmüş olacağız." dedi.

NATO Zirvesi'nin ilk gününde düzenlenen forumun ardından, İsveç'in de katılımıyla zirvenin birinci oturumu gerçekleştirilecek. Estonya, Letonya ve Litvanya arasında hava sahası konusunda işbirliği deklarasyonu imzalanacak, Dışişleri Bakanları ve Savunma bakanları toplantıları yapılacak.

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