Rusya "kırmızı çizgimiz" demişti! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den flaş Ukrayna mesajı: Ait olduğu yere yakınlaşacak

Açılış konuşması yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Başbakan Kristersson'a hoş geldiniz demek istiyoruz. İsveç'i ve kendisini burada tam bir üye olarak ağırlayacağız." dedi.

"Yeni Atlantik alanında planlarımızı uygulayacağız" diyen Stoltenberg sözlerine şöle devam etti: Bugün burada pek çok karar alacağız daha güçlü bir ittifak adına. Bu da Ukrayna'yı ait olduğu yere yakınlaştıracak.