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Son dakika | İstanbul Fındıklı'da tramvay ve İETT otobüsü çarpıştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2023 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023
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Son dakika | İstanbul Fındıklı’da tramvay ve İETT otobüsü çarpıştı

Son dakika haberi...T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nın Fındıklı durağında İETT otobüsü tramvaya çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Karaköy istikametinde yoğunluk oluştu.

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