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İsveç'in NATO hayali! Başkan Erdoğan ve Stoltenberg görüşmesine odaklandılar

Başkan Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşme İsveç medyasının gündemine oturdu. "NATO süreci nasıl olacak?" diye soran İsveç basını görüşme sonrası Stoltenberg'in görüşme detaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada İsveç'ten bahsettiğine; ancak Erdoğan'ın bahsetmediğine dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 19.09.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 09:06
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İsveç’in NATO hayali! Başkan Erdoğan ve Stoltenberg görüşmesine odaklandılar
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, ABD'de adeta Türkiye rüzgarı estiriyor. Erdoğan'ın Türkevi'ndeki yoğun temaslarına devam ediyor.
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İsveç’in NATO hayali! Başkan Erdoğan ve Stoltenberg görüşmesine odaklandılar
Bu yoğun temaslar arasında ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de vardı. Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan'ın, Türkevi'ndeki basına kapalı kabulü yaklaşık 50 dakika sürdü.
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İsveç’in NATO hayali! Başkan Erdoğan ve Stoltenberg görüşmesine odaklandılar

Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Stoltenberg'i kabulünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile BM 78'inci Genel Kurulu marjında bir araya geldik, gündemimizdeki bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi NATO misyonlarına en aktif destek veren ülkelerden biri olmayı sürdüreceğiz."

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İsveç’in NATO hayali! Başkan Erdoğan ve Stoltenberg görüşmesine odaklandılar
Öte yandan, kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın da hazır bulunduğu bildirildi.
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İsveç’in NATO hayali! Başkan Erdoğan ve Stoltenberg görüşmesine odaklandılar
Stoltenberg ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak "New York'ta Başkan Erdoğan ile görüştüğüme memnun oldum. Terörle mücadelemizi hızlandırmayı tartıştık ve kendisine Türkiye'nin Karadeniz tahıl anlaşmasını canlandırma yönündeki çalışmaları için teşekkür ettim. Vilnius'ta mutabakata varıldığı üzere Türk parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini mümkün olan en kısa sürede ele alacak." dedi.