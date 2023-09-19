19 Eylül 2023, Salı
İsveç'in NATO hayali! Başkan Erdoğan ve Stoltenberg görüşmesine odaklandılar
Başkan Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşme İsveç medyasının gündemine oturdu. "NATO süreci nasıl olacak?" diye soran İsveç basını görüşme sonrası Stoltenberg'in görüşme detaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada İsveç'ten bahsettiğine; ancak Erdoğan'ın bahsetmediğine dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 19.09.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 09:06
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