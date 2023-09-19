İsveç’in NATO hayali! Başkan Erdoğan ve Stoltenberg görüşmesine odaklandılar

Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Stoltenberg'i kabulünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile BM 78'inci Genel Kurulu marjında bir araya geldik, gündemimizdeki bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi NATO misyonlarına en aktif destek veren ülkelerden biri olmayı sürdüreceğiz."