Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi. Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan'ın, Türkevi'ndeki basına kapalı kabulü yaklaşık 50 dakika sürdü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan'ın, Türkevi'ndeki basına kapalı kabulü yaklaşık 50 dakika sürdü.
"NATO'YA EN AKTİF DESTEK VEREN ÜLKELERDEN BİRİ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile BM 78'inci Genel Kurulu marjında bir araya geldik, gündemimizdeki bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi NATO misyonlarına en aktif destek veren ülkelerden biri olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
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