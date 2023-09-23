CHP’li Tunç Soyer yönetimindeki İZSU’dan itiraf: Denize değil atık su şebekesine döküyoruz

GELİŞMİŞ ŞEHİRLERDE UYGULANIYORMUŞ…

Bunun ABD'nin Los Angeles kenti başta olmak üzere Dünyada gelişmiş ülkelerde sıkça başvurulan bir yöntem olduğunu iddia eden İZSU, "Atık su şebekelerine yapılan bu zararsız kimyasal uygulaması 100 bin m3 atık suya 8 m3 gibi oldukça düşük bir konsantrasyonda uygulanmaktadır. Şebekeye verilen MgOH zararsız bir kimyasal olup şebekenin performansını artıran, atık su şebeke borularının çeperlerinde katılaşmayı engelleyen, şebeke atık suyunun da pH değerini artıran bir kimyasaldır. Lavabo açıcı malzemelerden daha az zararlı olan bu malzeme atık su arıtma tesisinin de performansını olumlu yönde etkilemektedir." ifadelerine yer verildi.

İZSU'nun açıklamaları kulislerde 'itiraf gibi açıklama' olarak yorumlandı.