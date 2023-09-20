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CHP ile İYİ Parti İzmir’de kafa kafaya geldi! İP’in belediye başkan adayı Ümit Özlale: Tunç Soyer’den daha iyiyim

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
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CHP ile İYİ Parti İzmir’de kafa kafaya geldi! İP’in belediye başkan adayı Ümit Özlale: Tunç Soyer’den daha iyiyim

31 Mart 2024 yerel seçimlerine CHP ile İP kanlı bıçaklı giriyor. İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ümit Özlale, katıldığı bir canlı yayında CHP'yi eleştirerek "Tunç Soyer’den daha iyiyim" imasında bulundu.

CHP ile İYİ Parti arasında 14-28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgi sonrası bağlar tam anlamıyla koptu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde farklı kulvarlarda koşan muhalif cephedeki partiler kendi adaylarını çıkarma konusunda yarışa girdi.

Hal böyleyken adaylar konusunda hızlı adım atan İYİ Parti'nin İzmir adayı belli oldu.

İZMİR'DE CHP-İYİ PARTİ KAVGASI MI?

Genel Başkan Meral Akşener tarafından İP'in belediye başkan adayı Ümit Özlale olarak ilan edildi.

CHP'nin kalesi olarak adlandırılan Ege'nin incisinde işler iyice kızıştı.

"SOYER'DEN İYİYİM" İMASI

Katıldığı bir canlı yayında adaylığını yorumlayan Ümit Özlale, "Ben Tunç (Soyer) Beyden daha iyi bir belediye başkanı olabileceğimi düşünüyorum." İfadelerine yer verdi.

CHP'YE "İŞ BİLMEZLİK" GÖNDERMESİ

Ayrıca Özlale, "Son 20 yıldaki CHP yerel yönetimlerine baktığımız zaman çok daha iyi bir iş çıkartacağımı düşünüyorum." mesajını verdi.

Bu mesajlar ardından İzmir'de yaşanacak yerel seçimde CHP ile İYİ Parti arasında büyük çekişme yaşanacağı öngörülüyor.

AKŞENER "İZMİR KOKUYOR" DEMİŞTİ

Genel Başkan Akşener, Ümit Özlale'yi aday ilan ettiği İzmir'de, CHP'ye sert sözlerle yüklemişti.

Akşener, AK Parti'nin sık sık dile getirdiği 'körfez kokusu' üzerinden CHP'yi topa tutmuştu.

CHP’ye ilk kurşunu İzmir’de sıktı

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