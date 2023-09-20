CHP ile İYİ Parti İzmir’de kafa kafaya geldi! İP’in belediye başkan adayı Ümit Özlale: Tunç Soyer’den daha iyiyim

"SOYER'DEN İYİYİM" İMASI

Katıldığı bir canlı yayında adaylığını yorumlayan Ümit Özlale, "Ben Tunç (Soyer) Beyden daha iyi bir belediye başkanı olabileceğimi düşünüyorum." İfadelerine yer verdi.

CHP'YE "İŞ BİLMEZLİK" GÖNDERMESİ

Ayrıca Özlale, "Son 20 yıldaki CHP yerel yönetimlerine baktığımız zaman çok daha iyi bir iş çıkartacağımı düşünüyorum." mesajını verdi.