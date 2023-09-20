CHP ile İYİ Parti İzmir’de kafa kafaya geldi! İP’in belediye başkan adayı Ümit Özlale: Tunç Soyer’den daha iyiyim
31 Mart 2024 yerel seçimlerine CHP ile İP kanlı bıçaklı giriyor. İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ümit Özlale, katıldığı bir canlı yayında CHP'yi eleştirerek "Tunç Soyer’den daha iyiyim" imasında bulundu.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde farklı kulvarlarda koşan muhalif cephedeki partiler kendi adaylarını çıkarma konusunda yarışa girdi.
Hal böyleyken adaylar konusunda hızlı adım atan İYİ Parti'nin İzmir adayı belli oldu.
İZMİR'DE CHP-İYİ PARTİ KAVGASI MI?
Genel Başkan Meral Akşener tarafından İP'in belediye başkan adayı Ümit Özlale olarak ilan edildi.
CHP'nin kalesi olarak adlandırılan Ege'nin incisinde işler iyice kızıştı.
"SOYER'DEN İYİYİM" İMASI
Katıldığı bir canlı yayında adaylığını yorumlayan Ümit Özlale, "Ben Tunç (Soyer) Beyden daha iyi bir belediye başkanı olabileceğimi düşünüyorum." İfadelerine yer verdi.
CHP'YE "İŞ BİLMEZLİK" GÖNDERMESİ
Ayrıca Özlale, "Son 20 yıldaki CHP yerel yönetimlerine baktığımız zaman çok daha iyi bir iş çıkartacağımı düşünüyorum." mesajını verdi.
Bu mesajlar ardından İzmir'de yaşanacak yerel seçimde CHP ile İYİ Parti arasında büyük çekişme yaşanacağı öngörülüyor.
AKŞENER "İZMİR KOKUYOR" DEMİŞTİ
Genel Başkan Akşener, Ümit Özlale'yi aday ilan ettiği İzmir'de, CHP'ye sert sözlerle yüklemişti.
Akşener, AK Parti'nin sık sık dile getirdiği 'körfez kokusu' üzerinden CHP'yi topa tutmuştu.
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