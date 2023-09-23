İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik peş peşe operasyon! 13 zanlı yakalandı
Suriye'de terör örgütü kamplarında silahlı saldırı ve sabotaj eğitimi aldıkları iddia edilen Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir’de, 13 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'de terör örgütü kamplarında silahlı saldırı ve sabotaj eğitimi aldıkları, MLKP'nin İstanbul yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgüte eleman temin ettikleri belirlenen 17'si İstanbul ve 1'i İzmir'de olmak üzere 18 zanlıya operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
Operasyonda şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan bir zanlı hakkında arama çalışmalara sürüyor. Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, 1 tabanca ve 24 mermi, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.
Zanlıların adli işlemleri devam ediyor.
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