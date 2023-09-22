İzmir kapışmasında bomba iddia! Ümit Özlale: Tunç Soyer körfez kokmasın diye binlerce ton koku giderici döktürüyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İzmir'de yerel seçimlerde Ümit Özlale'yi aday göstermesi CHP ile İYİ Parti arasındaki gerginliği tavan yapmış durumda. Özellikle Tunç Soyer ile Ümit Özlale arasındaki demeç savaşları her geçen gün artarken Özlale'den bugün flaş bir iddia geldi. Özlale yaptığı açıklamada Soyer'in kokmaması için körfeze her yıl binlerce ton koku giderici kimyasal madde döktürdüğünü ifade etti. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde ayrı aday çıkaracaklarını açıklamasının ardından CHP ile İYİ Parti arasındaki gerginlik tavan yapmış durumda.
İZMİR ADAYI ÖZLELE
Akşener kendilerinin CHP'ye seçim kazandırmak için kurulmadığını ifade ederken, İstanbul ve Ankara'da da ayrı aday çıkaracaklarını ifade etti. Ayrıca Akşener İmamoğlu ve Yavaş'ı da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmadıkları için korkaklıkla suçladı.
Meral Akşener diğer yandan İstanbul ve Ankara'dan önce İzmir adayı olarak Ümit Özlale'yi aday olarak gösterdi.
"İZMİR'İ KOKUDAN KURTARACAK"
Akşener açıklamasında "Ümit Özlale kardeşimin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını ve inşallah belediye başkanı olacağını ilan ediyorum" ifadelerini kullandı. Akşener'in Özlale'yi aday olarak açıkladığı sırada "İzmir'i kokudan kurtaracak" ifadesini kullanması dikkat çekti.
CHP'Lİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR'DE ÇALIŞANLARIN YARISI BANKAMATİK MEMURU
Özlale'nin aday olarak açıklanmasının ardından son günlerde yaptığı açıklamalar akıllara geldi. Özlale, geçtiğimiz günlerde İzmirli gençlerle bir araya gelmişti. 6'lı masada yaşananların perde arkasını anlatan Ümit Özlale, 'İzmir CHP'nin kalesi' anlayışının karşılıksız olduğunu aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bankamatik memurları olduğunu iddia eden Özlale, "Bunları temizleyeceğim" dedi.
"İYİ YÖNETİLEMİYOR"
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki personel sayısına dikkat çeken Ümit Özlale, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin personellerinin yarısının bankamatik memuru olduğunu düşünüyorum. Bunları temizleyeceğim. Ben daha iyi bir belediye başkanı olacağını düşündüğüm için bu işe talip oldum. 53 bin çalışanı olan şirket İzmir'in çöpünü toplamıyorsa, İzmir hala kokuyorsa daha iyi belediyecilik vardır. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iyi yönetilmediğini düşünüyorum" dedi.
"İZMİR CHP'NİN KALESİ DEĞİL"
CHP ceket assa kazanır, 'İzmir CHP'nin kalesidir' söylemlerinin bir karşılığı olmadığına dikkat çeken Özlale, "İzmir CHP'nin kalesi değildir. İzmir hiçbir siyasi partinin kalesi olamayacak kadar kadimdir. İzmir demokratiktir, muhaliftir. Hemen inanmaz, ikna edilmeyi bekler. İzmir'e kendini sevdirmek kolay değildir" diye konuştu.
ÖZLALE'Yİ AŞAĞILADI: KUVVETLİ BİR ADAY DEĞİL
Ümit Özlale, Tunç Soyer'e sert sözlerle yüklenirken rakibini aşağılayarak "Akademisyen olarak kıymetli ama kuvvetli bir aday değil." ifadelerini kullanırken Özlale'nin kendisinin durumunu riske sokmayacağını belirtti.
"KÖRFEZE HER YIL BİNLERCE TON KOKU GİDERİCİ KİMYASAL MADDE DÖKÜYOR"
İki parti arasında iki isim üzerinden gerilim iyice tırmanırken Ümit Özlale, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i topa tuttu. Ulusal bir televizyon kanalında çarpıcı açıklamalarda bulunan Ümit Özlale; CHP'li Soyer'in idaresindeki kentin iyi yönetilmediğini belirtip, "İzmir Büyükşehir Belediyesi kokmasın diye körfeze her yıl binlerce ton koku giderici kimyasal madde döküyor" dedi.
YÜZLERCE MİLYON LİRA DEĞERİNDE
Özlale açıklamasının devamında "Her gün bin 100 ton çamurun hala körfeze döküldüğünü öne süren Özlale, "Bunu yalanlamalarını eğer doğruysa bunu kabul etmelerini bekliyorum. Mavişehir'in bazı yerlerinde derinlik 60 santimetreye düşmüş durumda. Her sene yüzlerce milyon Türk Lirası değerinde koku giderici kullanıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi. Kimyasal malzeme alınıyor. O malzeme denize dökülüyor. Bu iddialarımla ilgili aksini iddia edecek olurlarsa kendileriyle memnuniyetle tartışabiliriz." dedi.
"BUNA KARAR VERECEK OLAN İZMİRLİLER"
Körfezin kokusunu gidermek için kimyasal kullanılıyor. Bunlar Büyükşehir'in faturalarında vardır. Zaten şu anda körfezde yaşaması gereken bir hayatın olmadığını biliyoruz. Bu koku meselesinde gerçekten büyükşehir belediyesiyle tartışmak yerine İzmirlinin takdirine bırakıyorum. Her gün 1100 ton çamurun körfeze aktarılmasına bakabilirsiniz. Günün sonunda buna karar verecek olanın İzmirliler olduğunu düşünüyorum." dedi.
İZMİR HAK EDİLDİĞİ ŞEKİLDE YÖNETİLMİYOR"
"Ben İzmir'i daha iyi yöneteceğimi düşünüyorum. Belediyenin birkaç şeyini eleştirebilirim sizin ekranlarınızdan. İzmirliyim, burası benim büyüdüğüm, okuduğum yer. Yakınlarım olduğu yer. Daha iyi bir belediyeciliğin İzmir'de mümkün olduğunu düşünüyorum. İzmir'in çok temel problemleri var. Birincisi kentsel dönüşüm. Manisa'dan İzmir'e gelince sizi körfez karşılar. Alsancak, Kordon, Urla yarımadası, Çeşme. Şehrin çeperine gittiğinizde Karabağlar, Buca, Balçova'nın arka taraflarına gittiğinizde İzmir'in hak ettiği yönetimi görmediğini intibak edebiliyorsunuz.
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