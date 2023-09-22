İzmir kapışmasında bomba iddia! Ümit Özlale: Tunç Soyer körfez kokmasın diye binlerce ton koku giderici döktürüyor

İZMİR ADAYI ÖZLELE

Akşener kendilerinin CHP'ye seçim kazandırmak için kurulmadığını ifade ederken, İstanbul ve Ankara'da da ayrı aday çıkaracaklarını ifade etti. Ayrıca Akşener İmamoğlu ve Yavaş'ı da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmadıkları için korkaklıkla suçladı.

Meral Akşener diğer yandan İstanbul ve Ankara'dan önce İzmir adayı olarak Ümit Özlale'yi aday olarak gösterdi.