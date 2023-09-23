İzmir'de terör örgütlerine yönelik operasyon: 10 şüpheli yakalandı!
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içinde faaliyet yürüten 1, PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptığı tespit edilen 15 ve THKO, THKP/C, TKP/ML ve DHKP/C propagandası yaptığı belirlenen 4 zanlı olmak üzere 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor
İzmir İl Jandarma Komutanlığının terör örgütlerine yönelik operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içinde faaliyet yürüten 1, PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptığı tespit edilen 15 ve terör örgütleri THKO, THKP/C, TKP/ML ve DHKP/C propagandası yaptığı belirlenen 4 şüpheli olmak üzere 20 şüpheliye yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.
Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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