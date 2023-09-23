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İzmir'de terör örgütlerine yönelik operasyon: 10 şüpheli yakalandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2023
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İzmir’de terör örgütlerine yönelik operasyon: 10 şüpheli yakalandı!

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içinde faaliyet yürüten 1, PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptığı tespit edilen 15 ve THKO, THKP/C, TKP/ML ve DHKP/C propagandası yaptığı belirlenen 4 zanlı olmak üzere 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor

İzmir İl Jandarma Komutanlığının terör örgütlerine yönelik operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir'de terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik Aliağa, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Menderes ve Menemen ilçelerinde operasyon düzenlendi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içinde faaliyet yürüten 1, PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptığı tespit edilen 15 ve terör örgütleri THKO, THKP/C, TKP/ML ve DHKP/C propagandası yaptığı belirlenen 4 şüpheli olmak üzere 20 şüpheliye yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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