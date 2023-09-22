HDP Darıca ilçe yöneticisi yurt dışına kaçarken Edirne’de yakalandı

HDP Darıca ilçe yöneticisi İ.G., terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması için faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası kesinleşen İ.G'nin, yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Yurt dışına kaçabilmek için Edirne'ye gelen İ.G., TEM ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İP'İ BOMBALAMIŞTI! AKŞENER SUSTURMAK İÇİN DAVA AÇTI ÖZEL'DEN 'HDP İLE GİZLİ PROTOKOL YAPTIK' İTİRAFI HDP'Lİ NESİMİ ADAY'IN AYASOFYA CAMİ HAZIMSIZLIĞI A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN