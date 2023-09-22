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HDP Darıca ilçe yöneticisi yurt dışına kaçarken Edirne'de yakalandı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 22.09.2023
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HDP Darıca ilçe yöneticisi yurt dışına kaçarken Edirne’de yakalandı

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması için faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan HDP Darıca ilçe yöneticisi, yurt dışına kaçmak üzereyken Edirne'de yakalandı.

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