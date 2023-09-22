Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "işitme tarama testi" açıklaması

Çocukluk döneminde geçirilen hastalıklar, kulak enfeksiyonları, kazalar ve kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle bu oranın geçici işitme kayıplarıyla birlikte yüzde 6'ya kadar çıktığını ifade eden Koca, şu bilgileri paylaştı:

"İşitme kaybını erken dönemde belirlemek için ulusal işitme tarama programları yürütüyoruz. Bu kapsamda yeni doğan tüm bebeklere ve ilkokul 1. sınıfa giden çocuklarımıza işitme tarama testleri yapıyoruz. Tarama kapsamında bebek ve çocuklarımızın tümüne ulaşmayı hedefliyor, her yıl yaklaşık 2 milyon civarı tarama testi yapıyoruz. Ortalama yılda, 2 bin 500-2 bin 800 yeni doğan bebeğimize işitme kaybı tanısı koyuyoruz."

Taramada şüpheli tespit edilen bebeklerin referans merkezi denilen ileri tanı ve tedavi merkezlerine sevk edildiğini belirten Koca, "İlkokul 1. sınıfa giden çocuklarımıza, belirlenen protokoller çerçevesinde, işitme taraması konusunda eğitimli sağlık personeli tarafından okullarda işitme taraması gerçekleştiriyor, sorun saptanan çocuklarımızı kulak burun boğaz uzmanlarımıza yönlendiriyoruz." açıklamasını yaptı.

"ÇOCUKLARIN İŞİTME TARAMALARINDAN GEÇMESİ SON DERECE ÖNEMLİ"

Dünya Sağlık Örgütü işitme kaybına yol açan faktörlerin yüzde 50′sinin önlenebilir olduğunu bildirdiğini aktaran Koca, "Engellilikten korumak amacıyla yapılan sağlık taramaları erken tanı ve tedavi için kullanılan en iyi yöntemlerden biridir. Bu nedenle, çocukların yeni doğduğu dönemde ve okul çağında işitme taramalarından geçmesi son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığının önceliğinin işitme kayıplarını erken dönemde saptayarak tedavi ve rehabilitasyonunu sağlamak ve bu yolla engelliliğin önüne geçmek olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Ülkemizde şu an itibarıyla kayıtlı 179 bin 867 işitme engelli kişi bulunuyor. Amacımız 'erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon' anlayışı ile çocuklarımızın yaş ve zekaca yaşıtları olan sağlıklı çocuklarla eşit koşullarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak ve sağlıklı bir nesil oluşturabilmektir. 18-24 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası'ndayız . İşitme engelli çocuklarımız ve yetişkinler için daha da duyarlı olalım. Ve bununla birlikte, engeli olmayan kişilerdeki işitme kayıplarının artma eğiliminde olduğunu unutmadan, tedaviye başvuralım."